Jugendzentrum als Konzertsaal

Österreichs größtes Zementwerk in Mannersdorf ist Wegbereiter der grünen Transformation in Europa und darüber hinaus. Vor Kurzem hat Holcim Österreich einen Zement mit dem weltweit geringsten CO2- Fußabdruck vorgestellt: Der ECOPlanet RC aus Retznei hat mehr als 25 % Anteil an recyclierten Baurestmassen im Zement und bindet zusätzlich CO2 über einen innovativen, soeben patentierten „Rapid Carb“ Prozess direkt in das Recyclingmaterial ein.

Kreislaufwirtschaft als Schlüssel zu CO2-Reduktion

„Auch in Mannersdorf sind wir voll und ganz auf Kreislaufwirtschaft ausgerichtet. Wir erreichen weltweite Spitzenwerte beim Einsatz von Ersatzrohstoffen und -brennstoffen. So schonen wir natürliche Ressourcen, denn wir wandeln Reststoffe zu Rohstoffen“, so Werksleiter Helmut Reiterer. Damit nachhaltige Produkte wie der ECOPlanet RC künftig auch in Mannersdorf hergestellt werden, bereitet Holcim den Bau eines Recycling-Centers zur Aufbereitung von Baurestmassen am Firmengelände vor.

Vorreiterrolle dank langjähriger Erfahrung

Seit mehr als 20 Jahren setzt Holcim in Mannersdorf auf großteils Ersatzbrennstoffe aus der Abfallwirtschaft statt fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas. Reststoffe aus industriellen Prozessen der Stahl- oder Papierindustrie werden zu wertvollen Rohstoffen in der Zementerzeugung. Damit geht Mannersdorf Schritt für Schritt am Weg der grünen Transformation voran.

Foto: zVg

