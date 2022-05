Mittelalterfest Hainburg

Frisch schmecken die Erdbeeren am besonders gut.

Foto: Nina Buday/Shutterstock.com

Erdbeeren können vielseitig verwendet werden. Besonders gut schmecken sie frisch. Sie lassen sich aber auch leicht verarbeiten, zum Beispiel zu Püree, Kompott, Gelee oder Marmelade. Eine beliebte Zutat sind sie in Fruchtsalaten oder Obstkuchen. Sehr gut passt ihr feines Aroma zu Milchprodukten wie Buttermilch, Joghurt oder Topfen. In eingekochter Form können sie lange gelagert werden.

Erdbeeren lassen sich gut mit anderen Früchten wie Himbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren sowie Bananen und Rhabarber kombinieren.

Bei der Ernte gilt: Unreife Früchte erkennt man an grün-weißen Rändern. Sie sollten an der Staude gelassen werden, da sie nicht nachreifen. Überreife Früchte sind an der matten Fruchthaut zu erkennen. Erdbeeren lassen sich schlecht lagern. Am besten werden sie ungewaschen an einem kühlen Ort abgedeckt verwahrt. Im Gemüsefach halten sie zwei bis drei Tage, eingefroren, eingekocht oder getrocknet länger.

Erdbeeren reagieren empfindlich auf Druck. Sie sollten daher in geeigneten Behältnissen gepflückt und gelagert werden – am besten in einer flachen Schüssel. Um beim Einfrieren die Form der Früchte zu erhalten, können die Erdbeeren zum Beispiel auf einem Tablett im Gefrierschrank vorgefroren werden, um ein Zusammenkleben zu vermeiden.

Grießbrei mit Erdbeerpüree

Zutaten für 2 Portionen:

250 ml Magermilch

1 TL Honig, 1 Prise Salz

1/2 unbehandelte Zitrone

25 g Hartweizengrieß

250 g Erdbeeren

Zubereitung: Zitrone waschen und schälen. Milch mit Honig, Salz und Zitronenschale aufkochen. Zitronenschale entfernen. Grieß einrühren und bei schwacher Hitze ca. zwei Minuten quellen lassen. Topf vom Herd nehmen. Erdbeeren waschen, Stielansätze entfernen und fein pürieren. Grießbrei mit Erdbeerpüree anrichten.

Nährwert pro Portion: 135 kcal

Quelle: www.gesundheit.gv.at

Fruchteis mit Erdbeeren

Zutaten für 6 Stück:

300 g Erdbeeren

2 EL Honig,

3 große Kiwis

6 Eisformen und Stiele

300 ml Orangensaft

Zubereitung: Erdbeeren waschen und mit einem EL Honig in der Küchenmaschine pürieren. Kiwis schälen und ebenfalls in der Küchenmaschine mit einem EL Honig pürieren. Die Eisformen mit dem Erdbeerpüree zu einem Drittel füllen und eine Stunde einfrieren. Anschließend das zweite Drittel mit dem Kiwipüree auffüllen, den Stiel hineinstecken und wieder eine Stunde einfrieren. Danach das letzte Drittel mit Orangensaft füllen, aber nicht ganz, da sich das Eis noch ausdehnt. Noch ein bis zwei Stunden gefrieren lassen.

Nährwert pro Portion: 80 kcal