Am 16.12.2021 kommt Voodoo Jürgens & die Ansa Panier

Voodoo Jürgens? Der Name ist von offensiver Zweifelhaftigkeit. Mittlerweile wird der gebürtige Tullner als „Popfigur der Stunde“ („Falter“), „Star des neuen Austropop“ („The Gap“), „Meilenstein“ („profil“), „Lichtgestalt“ (Bayerischer Rundfunk) oder gar als designierter Nachfolger von wahlweise Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Ostbahn-Kurti oder Der Nino aus Wien gehandelt.

Ingo Pertramer

Das letzten Herbst veröffentlichte zweite Voodoo Jürgens-Album „`s klane Glücksspiel“ war ein voller Erfolg; von den Kritikern geliebt, aktuell für den Amadeus in der Kategorie Album nominiert, viele Wochen lang in den oberen Regionen der Charts und nur vom schier unbezwingbaren RAF Camora von Platz eins abgehalten, gab es dennoch gute Gründe für eine Revision durch den Künstler selbst.

Was ihn dazu brachte, in die Rolle eines bodenständigen Gossenpoeten und Liedermachers zu schlüpfen, der den Leuten auf den Mund schaut. Und daraus Songs strickt. Und ungeniert Dialekt singt. „Vielleicht hat das mit Melancholie zu tun“, meint der Sänger. „Weil es am Aussterben ist.“ Wenn man sich aber gerade so umhört in der Szene, scheint das Gegenteil der Fall zu sein – der Erfolg von regionalen Größen wie Ernst Molden, Wanda, Worried Man & Worried Boy, Der Nino aus Wien und vielen mehr hat auch mit einem neuen Selbstbewußtsein abseits internationaler Vermarktungsstrategien zu tun.