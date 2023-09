Jobs mit MEHRWERT

Wir sehen uns als familiär-geführtes Unternehmen, wo die Meinung jedes Mitarbeiters geschätzt wird. Wir legen großen Wert auf unsere Mitarbeiter und deren Sicherheit, daher sorgen wir für die optimale Ausstattung aller Arbeitsplätze. Handschlagqualität und Flexibilität sind bei uns nicht nur Schlagworte.

Das Unternehmen bietet eine Vielzahl an möglichen Arbeitsbereichen. Von der Mitarbeit in der Schrott- und Metallübernahme über Demontagetätigkeiten, direkter Kundenkontakt als Lkw-Fahrer, bis hin zu Organisation und Verwaltung. Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeit steht hier an der Tagesordnung. Moderne Arbeitsgeräte unterstützen die Mitarbeiter. Weiters bildet die Stark GmbH derzeit Lehrlinge als Entsorgungs- und Recyclingfachmann aus.

Im Moment suchen wir Verstärkung bei Metallübernahme, Demontage, LKW-Fahrer und Personal und freuen uns über deine Bewerbung unter: bewerbung@stark-gmbh.at