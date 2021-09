Das Unternehmen bietet eine Vielzahl an möglichen Arbeitsbereichen. Von der Mitarbeit in der Schrott- und Metallübernahme über Demontagetätigkeiten bis hin zu direktem Kundenkontakt als LKW-Fahrer. Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeit steht hier an der Tagesordnung. Moderne Arbeitsgeräte unterstützen die Mitarbeiter bei der Arbeit. Weiters bildet die Stark GmbH derzeit drei Lehrlinge als Entsorgungs- und Recyclingfachmann aus. Seit August 2021 sogar das erste Lehrmädchen. Für 2022 werden zusätzlich jeweils ein Lehrling für die Berufe Berufskraftfahrer und Kfz-Mechaniker gesucht.

Edith Biedermann sucht als Personalleiterin der Stark GmbH immer wieder nach neuen Mitarbeitern für den „Waldviertler Recyclingpark“

Was ist Ihrer Meinung nach besonders an der Stark GmbH?

„Wir sind ein moderner zukunftsorientierter Betrieb, wo soziale Verantwortung und die Personalverantwortung ernstgenommen wird, denn nur ein Mitarbeiter, der sich wohlfühlt ist motiviert. Wir sehen uns als familiär geführtes Unternehmen wo die Meinung jedes Mitarbeiters sehr geschätzt wird. Selbstverständlich erhalten alle Mitarbeiter eine entsprechende Arbeitskleidung. Eine herzliche und offene Willkommenskultur macht den Einstieg bei uns zu einer Freude.“, so Edith Biedermann.

Aktuelle Jobs unter: www.stark-gmbh.at/karriere

