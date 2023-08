Kulinarische Top-Location Klang.Spiel

In der kulinarischen Top-Location Klang.Spiel in Stattersdorf können mehr als 125 Gäste laue Sommerabende auf der großen Terrasse genießen. Die stylische Möblierung und viele mediterrane Pflanzen sorgen für ein Sommerfeeling der besonderen Art. Die gemütlichen Loungemöbel laden zum Chillen bei einem der köstlichen Cocktails ein und auch für Feiern im größeren Kreis findet sich genug Platz in diesem außergewöhnlichen Ambiente.

Der Lärmschutz sorgt dabei nicht nur für Ruhe rundherum sondern schützt auch vor Wind. Über mehr als die Hälfte der Terrasse kann zudem eine Store ausgefahren werden, die vor Wettereinflüssen schützt und bereits auch die nötige technischen Ausstattung mit eingebaut hat. Damit kann man unbeschwert seinen Mojito oder Gegrilltes an der frischen Luft genießen.

Klang.Spiel

Schiffmannstraße 98

3100 St. Pölten

02742/24847