Herbstkirtag im ATZ am 1. Oktober

Tolle Stimmung und viele Neuheiten und Aktionen sind am Sonntag, den 1. Oktober garantiert, wenn das Auto Technik Steinakirchen zum Herbstkirtag einlädt. Das beste Nissan Autohaus Österreichs wird auch an diesem Tag seiner Führungsrolle gerecht und präsentiert eine Modellvielfalt rund um die Marken Nissan und Peugeot mit vielen Top-Aktionen und einer großen Auswahl an lagernden Modellen. Speziell im Bereich E-Mobilität zeigt Nissan mit der e-Power-Technolgie (elektrisch fahren-ohne Aufladen) eine Weltneuheit und lässt mit dieser einzigartigen Innovation gleich die neuen Modell-Lieblinge QASHQAI und X-TRAIL (auch mit 4x4-Antrieb) , die seit Jahresbeginn mit e-power unterwegs sind, anrollen.

Betriebsleiter Thomas Aichinger lädt mit dem Team des ATZ Steinakirchen am Sonntag 1. Oktober zum Herbstkirtag Foto: ATZ Steinakirchen

Eine Premiere erwartet die Besucher im Pick-up-Segment mit Neuwagenpräsentation von ISUZU.

Der Angebotsreigen zieht sich durch alle Lagerhausbereiche bis hin zu Gartengeräten und Zweirad.

„Überzeugen Sie sich selbst von der neuesten Nissan-e-Power-Technologie bei einer Probefahrt und besuchen Sie uns am Herbstkirtag. Eine Vielfalt an lagernden Modellen und Aktionen, warten auf Sie“, freut sich ATZ Betriebsleiter Thomas Aichinger auf zahlreichen Besuch am Standort Steinakirchen

Zur Stärkung ist mit Spanferkel vom Grill, Ausschank, sowie Kaffee und Kuchen bestens gesorgt.

Kontakt

Auto Technik Zentrum:

Steinakirchen: 07488/71490

Pöchlarn: 02757/2666

Kilb: 02748/7571

www.autotechnik-zentrum.at

Hier den Flyer zum Herbstkirtag ATZ Steinakirchen ansehen.