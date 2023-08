Stetten 23. RBO Trophy

Foto: zVg

A m Samstag, den 26. August 2023 findet die alljährliche RBO Trophy am neuen Firmenstandort in der Sandstraße 11 in 2100 Stetten statt.

Die ca. 80km lange und ausgeschilderte Strecke führt die Teilnehmer durch die hügelige und bewaldetet Gegend des Weinviertels. Es werden Abschnitte befahren die noch kaum jemand mit dem Motorrad erkundet hat. Ziel ist der Michelberg, wo im „Gasthaus am Michelberg“ zu Mittag gegessen wird und die Sieger geehrt werden. Start der Trophy ist um 9. Uhr, mit geplantem Zieleinlauf zwischen 11.30 bis 12. Uhr. Teilnahmeberechtigt sind zum Straßenverkehr zugelassene Motorräder, Roller und Beiwagenmotorräder bis 1989. Alle Infos zur Veranstaltung finden Sie unter: www.rbo.at