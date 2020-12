Warum heißen Chorherren eigentlich Chorherren? Was ist eine Pietá oder wie interpretiert zeitgenössische Kunst die Auferstehung Jesu? Und wo befindet sich der Verduner Altar? In Verdun, oder doch nicht? Viele kleine Erzählungen und einige weltbewegende Ereignisse aus dem Stift und seinem Weingut, dem ältesten Österreichs, sind in online Videos erlebbar und nun auch in einem Buch zusammengetragen.

Augustiner-Chorherren sowie der Bibliothekar, Kustos, Archivar, Weingutsleiter und andere Mitarbeiter erzählen eine Geschichte von tausenden und geben dadurch einen einzigartigen Einblick in das Stift. Es wird kurzweilig berichtet und immer mit einem gewissen Augenzwinkern erzählt. Es ist ein Ort mit tausend Geschichten.

Überreichung der Erstausgabe „Prügelbrot statt Geisterspuk“, aus der Serie „Ein Ort. Tausend Geschichten.“, des Stiftes Klosterneuburg durch Stiftsbibliothekar Martin Haltrich an Frau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

NLK Pfeiffer

https://www.stift-klosterneuburg.at/geschichten/