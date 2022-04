Geschichte & Gegenwart

Interessierte an Spiritualität, Kultur, Geschichte, Natur oder Architektur sind im Stift Melk richtig. Das Benediktinerstift bietet die perfekte Symbiose aus Geschichte und Gegenwart. Bei einem Rundgang durch das Stiftsmuseum, die Mineraliensammlung, die Bibliothek, die Stiftskirche und den Stiftspark kann ein wunderbarer Eindruck des gesamten Kulturensembles gewonnen werden.

Neben dem klassischen Besichtigungsangebot wird es ab 9. April jeden Samstag Spezialführungen durch das Stift (Lucas Cranach und die Spuren seiner Zeit) und Stiftspark (Stiftspark: Eine natürliche Schönheit) geben.

Daneben wartete das Stift in diesem Jahr mit drei Sonderausstellungen auf: „One way planet “ im Wachaulabor der Nordbastei, „Einen Stern spüren“ mit Holzschnitten von Michael Hofmann in der Säulenhalle sowie ab Ende April die Sonderschau „Restaurieren und Leben“ erweitern das umfangreiche Kulturangebot für dieses Jahr.

Als besonderer Besucher-Tipp gilt die Stift Melk Card 2022: Mit dieser Karte können Besucher mehrmals das Museum, den Stiftspark und die Gartensommernächte erleben und besuchen. „Um das barocke Kulturensemble in seiner Ganzheit zu fassen, bedarf es nicht nur eines Besuchs – im Stift Melk gibt es selbst für Insider immer wieder Neues zu entdecken“, verspricht Abt des Stiftes Georg Wilfinger. Neben den aktuellen Ausstellungen und Veranstaltungen ist dabei auch der Stiftspark ein besonderer Ort der Spiritualität und Ruhe.

Das Stift Melk Foto: Kobler

2. bis 6. Juni: Internationale Barocktage Stift

Internationale Barocktage Stift 10. und 11. Juni : Tage der Arzneipflanzen

: Tage der Arzneipflanzen Kultursommer Melk: Sommerkonzerte und Gartensommernächte ab 31. Juli musikalische Erlebnisse mit Klassik, Orgel pur, Matineen.

Sommerkonzerte und Gartensommernächte ab 31. Juli musikalische Erlebnisse mit Klassik, Orgel pur, Matineen. 27. Juli, 3. und 17. August: Gartensommernächte – Sommerlicher Genuss im Stiftspark Melk

Gartensommernächte – Sommerlicher Genuss im Stiftspark Melk 9. bis 11. September: Theatro Barocco

Theatro Barocco 23. und 24. September : Venezuelan Brass Ensemble

: Venezuelan Brass Ensemble 25. September : Themenführungen zum Tag des Denkmals

: Themenführungen zum Tag des Denkmals 8. Oktober: La Passione, Chor Ad Libitum und Pro Brass

Termine: