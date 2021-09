„Wird meine Heimat bleiben“

Archiv

Waidhofen habe ich in den letzten zwei Jahrzehnten wirklich lieben gelernt. Für mich war es immer wichtig, die Stadt als Gesamtes attraktiver – für Einheimische und „Außenstehende“ – zu machen. Für mich wird Waidhofen immer meine Heimat bleiben, der ich sehr verbunden und für vieles dankbar bin. Vom umfangreichen Kulturangebot über die wirklich sensationell ausgebaute Wirte- und Lokalszene bis zum Schmuckstück Birkenstadion sollte man einfach die Möglichkeit nutzen, mit offenen Augen eine Runde durch die Stadt zu drehen.

Christoph Mayer, Geschäftsführer Mamuz

„Fühle mich wohl in Waidhofen“

Archiv

Seit September 2003 bin ich in besonderer Weise mit Waidhofen verbunden, weil ich zu dieser Zeit die Leitung der Pfarre übernommen habe. Freilich wird auch gejammert, aber es gibt keinen Grund, das Licht unter den Scheffel zu stellen, weil Waidhofen besonders durch die zahlreichen Vereine und durch die vielen Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen, ein buntes Gesellschaftsleben hat. Waidhofen ist mir in all den Jahren zur Heimat geworden. Ich fühle mich wohl in Waidhofen.

In zwei Jahren feiert die Stadtpfarrkirche ein besonderes Jubiläum. Am 15. August 1723 wurde die neuerrichtete barocke Kirche geweiht. Bei einem Spaziergang durch die Stadt lohnt es sich, so manche Häuserfassade aus vergangener Zeit ganz genau anzuschauen. Mit der Gastronomie ist es in Waidhofen sehr gut bestellt. Viele Wanderwege und vor allem der Thayatal-Radweg bieten Erholung für Leib und Seele. Zusammenfassend darf ich sagen, dass in Waidhofen viel Power steckt.

Josef Rennhofer, Pfarrer und Dechant

„Hier stark verwurzelt“

Archiv



Ich verbinde mit Waidhofen Heimat. Ich bin seit jeher sehr stark mit dieser Stadt verwurzelt, sowohl beruflich als auch privat. Ich bin in Waidhofen aufgewachsen, arbeite und lebe nach wie vor hier. Waidhofen ist mein Lebensmittelpunkt und bietet für mich eine hohe Lebensqualität, die ich sehr zu schätzen weiß. Waidhofen hat als Gesamtpaket viel zu bieten, sowohl im Bereich Freizeit und Sport als auch in der Kultur und Kulinarik. Natürlich sollte man einmal ein Fußball-Match des SVW gesehen und die Atmosphäre im Birkenstadion genossen haben.

Andreas Hanisch, Obmann SV Waidhofen

„Eine liebliche, überschaubare Stadt“

Archiv

Als 15-Jährige bin ich mit meiner Mutter und meinem Bruder von Lichtenberg nach Waidhofen in ein schmuckes Häuschen übersiedelt. Hab mich fortan in der lieblichen, überschaubaren, grünen Stadt wohlgefühlt. Ein paar Jahre später bin ich des Berufes wegen nach Wien übersiedelt, aber ich komme immer wieder gerne auf Besuch ins romantische Waldviertel.

Das Waldviertel zeichnet sich durch seine abwechslungsreiche und hügelige Landschaft mit viel Grün- und Waldflächen aus, und wir dürfen es nicht zulassen, dass unser Waldviertel der Borkenkäfer wegen umbenannt wird. Es kommt eine große Herausforderung auf die jetzige und die kommende Generation zu. Der Biospährenwald muss erhalten und ausgeweitet werden, Biodiversität und Artenvielfalt muss wieder in Einklang gebracht werden.

In Waidhofen gefällt mir das Rathaus, wie es so mächtig majestätisch thronend bei der Einfahrt in die Stadt die Besucher begrüßt. Die Waldrappe in ihren Volieren besuche ich auch sehr gerne. Im Theater an der Mauer - TAM - wird wieder gespielt, das freut mich sehr, es ist auf alle Fälle immer einen Besuch wert.

Andrea Lamatsch, Schauspielerin