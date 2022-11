Advent „drüber & drunter“ in Retz 3. und 4. Dezember 2022

Einen Adventmarkt auf drei Ebenen findet man selten. Die Retzer können, dank ihres stellenweise bis zu 20m tiefen Weinkellers, diesen einzigartigen Rahmen für den Adventmarkt „drüber und drunter“ bieten. Dieser findet nämlich am Hauptplatz, im Rathaus und im Erlebniskeller statt:

Foto: Foto Bartl

Auf dem Hauptplatz reicht das Angebot von bäuerlichen Spezialitäten über Adventgestecke bis hin zum Wildbretverkauf. Wohlige Wärme bieten nicht nur eine große Auswahl an Weinviertler Glühweinen sondern auch das stimmungsvolle Lagerfeuer, duftende Maroni und Braterdäpfel.

Im Retzer Erlebniskeller bieten diverse Kunsthandwerker ihre Werke als originelle und regionale Geschenkidee an. Der unterirdische Spaziergang vom Rathaus bis zum Zeremonienkeller wird so zu einem einmaligen vorweihnachtlichen Erlebnis.

Foto: Foto Bartl

Keinesfalls verpassen sollten Sie die Geschenkboutique im Rathaus. Von Büchern bis zu Schmuck reicht das Angebot, das Freude für Ihre Lieben bereithält. Weinliebhaber kommen in der Gebietsvinothek im Althof oder im Regionenshop der Gästeinfo Retzer Land voll auf ihre Kosten.

Auch für Familien gibt es ein buntes Programm: Am Hauptplatz kann auf Islandpferden geritten werden, im Zeremonienkeller wird Kinderbetreuung angeboten und das Café im Rathaus lädt nach dem Besuch des Christkinds in der Türmerstube am Rathausturm (So., 14 – 16 Uhr) zum Verweilen ein.

Foto: Foto Buchgraber

Lassen Sie den Alltagsstress bei den stimmungsvollen Adventkonzerten in der Rathauskapelle, bei der Krippenausstellung im Stadtamt oder beim traditionellen Turmblasen hinter sich. Retz freut sich auf Ihren Besuch!

Adventkonzerte und Musik:

Samstag, 3.12.2022: ab 14.00 Uhr: Für weihnachtliche Stimmung am Hauptplatz und im Erlebniskeller sorgt Wein4tler Brass

16.00 Uhr: „Die 3 Ringe“ nach einer Erzählung von Ernst Wiechert, einem fast vergessenen von den Nazis verfolgten deutschen Schriftsteller - ein Märchen für Erwachsene in der Rathauskapelle

18:00 Uhr: Adventkonzert des Kammerorchesters Retzer Land und der Orgelklasse der Musikschule Retz in der Rathauskapelle

Sonntag, 4.12.2022: 13.30 Uhr: Konzert des Jugendchors der Musikschule Retz und der Kunstschule Znaim in der Rathauskapelle

15:00 Uhr: BRASS 7 – Ensemble der Stadtkapelle Retz mit Lesung von weihnachtlichen Gedichten in der Rathauskapelle

17:30 Uhr: Musikgruppe „Bauchgefühl“ aus dem Retzer Land singt traditionelle und moderne Weihnachtslieder in der Rathauskapelle

19:00 Uhr: Turmblasen - Bläserensemble der Stadtkapelle Retz

Veranstalter:

Retzer Erlebniskeller (Verein Kellermuseum Retz)

Hauptplatz 30, 2070 Retz

02942/2700 | erlebniskeller@retzer-land.at | www.advent-in-retz.at