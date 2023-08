STORE ROOM - Das smarte Selfstorage ganz in deiner Nähe

Unsere Mission bei STORE R00M ist einfach: Wir lösen deine Platzprobleme! Egal, ob du aufgrund eines Umzugs, einer Renovierung oder eines Notfalls zusätzlichen Raum benötigst, oder einfach keinen Platz mehr für liebgewonnene Gegenstände, die Sportausrüstung, saisonale Kleidung oder andere Dinge hast - wir helfen dir!

An unserem Standort „Wien Süd" in Brunn am Gebirge bieten wir mehr als 600 hochmoderne, top-gepflegte Lagerabteile in den Größen von 1-50 m2 zur flexiblen Miete an, die ganz bequem 24/7 an 365 Tagen im Jahr via Smartphone zugänglich sind. Selbstverständlich sind alle unsere Abteile trocken, beheizt und gut temperiert. Die Gänge sind hell beleuchtet, videoüberwacht und barrierefrei zugänglich, sodass bei STORE ROOM immer eine angenehme Atmosphäre herrscht.

Foto: StoreRoom-Self-Storage

Für das bequeme Einlagern stehen Lastenaufzüge, Trolleys und auf Anfrage auch gerne ein kostenloser Leihtransporter zur Verfügung!

Unser junges dynamisches Team berät dich gerne:

Foto: zVg

STORE ROOM I Smart Self Storage

Heinrich Bablik-Straße 17

2345 Brunn am Gebirge

Tel: 0800/300 880

info@storeroom.at

www.storeroom.at

Jetzt testen!

Neukunden-Aktion: mind. 8 Wochen Selfstorage-Lagerabteil mieten und die ersten 4 Wochen GRATIS einlagern.

Online-Rabattcode „NOENMD“