Zündwerk - mit allen Sinnen genießen!

Erstens das Zündwerk Motel – „It feels like coming Home!“, an dem bereits seit Oktober 2021 emsig gebaut wird und die Eröffnung für Juni 2022 angepeilt ist: 23 Zimmer, davon 3 Apartments, bieten insgesamt Platz für bis zu 54 Gäste. Das Motel ist ab sofort bereits buchbar!

Im zweiten Obergeschoss stehen noch 300 Quadratmeter zur gewerblichen Vermietung zur Verfügung. Interessierte dürfen sich gerne ab sofort melden!

Seit Ende März heißt es auch „It’s always a pleasure“ im neuen Zündwerk Living Room. Im ehemaligen Harley-Davidson Schauraum ist ein gemütliches Wohnzimmer entstanden, mit großzügiger Bar und einem einladenden Ambiente, in dem man auch am offenen Kamin Platz nehmen kann. Unterschiedlich gestaltete Sitzbereiche, sowie eine Empore, unter dem ein Billardtisch seinen Platz gefunden hat, laden zum entspannten Verweilen ein.

In Kürze wird es im Zündwerk Living Room neben den exotischen und klassischen Cocktails, sowie der umfangreichen Weinkarte auch die heißersehnten mexikanisch-spanisch-österreichischen Tapas geben. Bis dato konnte die Küche aufgrund von akutem Personalmangel noch nicht starten. Zwischenzeitlich wird aber schon ein kleiner Vorgeschmack aus der zukünftigen Karte serviert, der (nicht nur) bei Nachtschwärmern bereits großen Anklang gefunden hat.

Auch im Zündwerk Steak-Restaurant wird es nie langweilig, denn hier geht es ab sofort auch wieder mit den gewohnten Live-Musik-Abenden, den Piano-Nights und den Bier & Genuss Events weiter. Für das kulinarische Wohl sorgt die umfangreiche Speisekarte, eine außergewöhnliche Getränkekarte mit ausgewählten Bier-Köstlichkeiten und ein monatliches Special, mit saisonalen Gerichten. Und wer es zünftig und deftig mag, findet sich Mittwochs zum „Bratl-Tag“ im Zündwerk Steak-Restaurant ein. Eine Vorbestellung ist hier notwendig.

Come in. Find out. Feel good!

Getreu unserem Motto „Come in. Find out. Feel good!“ setzen wir alle Hebel in Bewegung, um diesen, „unseren“ Treffpunkt zu einem beliebten Hot-Spot zu machen.

Das Zündwerk: ein Ort, an dem man alte Bekannte trifft, neue Bekanntschaften schließt, von Erlebtem erzählt & neu zu erzählende Geschichten schreibt. Einen Platz zum Verweilen & zum gemeinsam genussvollen Genießen findet, einen Raum hat, der Raum gibt, um einfach die Seele baumeln zu lassen! Ja so, genau SO, stellen wir Zündwerker uns das vor!

Wir freuen uns darauf, dein Gastgeber sein zu dürfen!

KONTAKT

Zündwerk Steak-Restaurant • Motel • Living Room

Hauptstraße 1a

2231 Strasshof

www.zündwerk.at