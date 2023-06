EPS eröffnet neuen Standort

Der Rechenzentrum- und Serverraumspezialist EPS Electric Power Systems hat nach mehr als drei Jahren Bauzeit einen weiteren Unternehmensstandort im Waldviertel bezogen.

Mit rund 200 Gästen feierte EPS am 16. Juni die Eröffnung des neuen Betriebsstandorts in Dietmanns. Foto: Sonja Eder

Gemeinsam mit 200 Gästen aus Politik und Wirtschaft, Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern feierte das Unternehmen die Eröffnung des zweiten Standortes in der Stadtgemeinde Groß Gerungs, in Dietmanns Nr. 49. Bürgermeister Christian Laister gratulierte bei der Feier: „EPS ist seit vielen Jahren ein wichtiger Arbeitgeber für die gesamte Region. Es freut mich daher sehr, dass mit einem zusätzlichen Standort in meiner Gemeinde weitere Arbeitsplätze geschaffen werden und wir qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hier in Dietmanns ein attraktives Angebot mit vielfältigem Aufgabenfeld bieten können.“

Mit zahlreichen Gästen aus Politik und Wirtschaft eröffneten Gründer Josef Frühwirth und Stefanie Gutleder das neue Gebäude. Foto: Sonja Eder

Auch Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner bekundete bei der Feier seine Glückwünsche: „Im Waldviertel blüht nicht nur der Mohn, sondern auch die Ideen und der innovative Unternehmergeist.“ Der neue Unternehmensstandort von EPS sei das beste Beispiel dafür. „Darauf sind wir stolz und freuen uns über die erfolgreiche Weiterentwicklung von EPS zu einem starken Betrieb und verlässlichen Arbeitgeber in meiner Heimatregion“, so Brandweiner.

Zwettls Wirtschaftskammer-Obfrau Anne Blauensteiner übergab Glückwünsche zum 25-jährigen Bestehen an Josef Frühwirth und Stefanie Gutleder, die gemeinsam die EPS leiten. Foto: Sonja Eder

Starke Präsenz im zentraleuropäischen Raum

Josef Frühwirth, Gründer und Geschäftsführer von EPS, freut sich, dass das neue Gebäude nun in Betrieb geht: „Dieser Schritt ist für uns von entscheidender Bedeutung, um weiter zu wachsen und unsere Präsenz am zentraleuropäischen Raum zu stärken.“

Das Gebäude wurde mit den neuesten Technologien ausgestattet und ressourcenschonend errichtet. Es symbolisiert nicht nur, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern auch, dass EPS seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt nachkommt. So wurde das gesamte Gebäude bodenschonend errichtet. Durch das effiziente Nutzen der Hanglage des 4.000 Quadratmeter großen Grundstückes konnte ein 2.000 Quadratmeter großes Gebäude mit modernen und nachhaltigen Arbeitsplätzen errichtet werden.

2010 wurde die EPS als Klimabündnis-Betrieb ausgezeichnet. Eine weitere Auszeichnung erhielt das Unternehmen für seinen energieeffizienten In-House-Serverraum. Foto: Sonja Eder

EPS liefert Strom ohne Unterbrechung

Josef Frühwirth gründete die Firma EPS Electric Power Systems 1998. Heute leitet er gemeinsam mit Stefanie Gutleder das Unternehmen. EPS hat sich auf die Planung, Errichtung und Wartung individueller Serverraumlösungen, USV-Anlagen und IT-Infrastruktur spezialisiert. Im Fokus stehen neben höchster IT-Verfügbarkeit und Energieeffizienz die sinnvolle Ressourcennutzung für Unternehmen, Banken und Bildungseinrichtungen - öffentliche Betriebe und namhafte Konzerne zählen zu den Kunden von EPS.

Mit der Firmenzentrale in Maria Anzbach und zwei Zweigstellen in Groß Gerungs, ist EPS mit einem weiteren Standort in Straubing (Deutschland) am zentraleuropäischen Markt tätig.

Der Slogan von EPS lautet: Strom ohne Unterbrechung - auch in Ihrem Unternehmen.