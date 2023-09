Kremser Fußgängerzone wird zur „Sweet Street“

Freut euch auf verschiedene süße Stände in der Stadt – von Lebkuchen, Donuts über Zuckerwatte und kandierte Früchte bis hin zu extravaganten thailändischen Süßspeisen gibt es vieles zu entdecken und verkosten. Taucht ein in die entzückende Welt der Kremser Altstadt und ihren unwiderstehlichen Süßigkeiten.

Das Programm ist ein wahres Feuerwerk an zucker-süßen Angeboten. Am Donnerstag geht es los mit einem bunten Kindeprogramm und einem süßen „Zuckerlregen“ präsentiert von KASTNER am Dreifaltigkeitsplatz. Bei einem lustigen Glücksrad für Klein und Groß gibt es süße Überraschungen. Außerdem sorgt die Kremser Young Dixie Band für ausgelassene Stimmung in der Fußgängerzone. Ab 17 Uhr lädt der Jones Store Krems in der Oberen Landstraße 16 zu einer Modenschau mit kühlen Drinks ein.

Weiter geht’s am Freitag mit dem großen SUMSI-Fest der Raiffeisenbank Krems, welches von 14 bis 17 Uhr die kleinen Gäste der Altstadt zu einem bunten Programm mit Spielen, Kinderschminken, Hüpfburg, Zuckerwatte uvm. am Dreifaltigkeitsplatz einlädt. Für beste Stimmung sorgen die Borderland Dixieband mit lässigen Sounds aus der Region und die Familie Leibetseder mit traditionellen Klängen von der Drehorgel.

Auch am Samstag wird es richtig zuckersüß – der Kremser Genussmarkt steht ganz im Zeichen der süßen Angebote mit Mehlspeisen, Früchte, Honig, uvm. Für alle Kinder gibt es von 9 bis 12 Uhr einen Kinderflohmarkt am Dreifaltigkeitsplatz und von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr einen kostenlosen Bastelworkshop mit HUKI - 1. Waldviertler Kinderwerkstatt beim Simandlbrunnen. Traditioneller Volkstanz des Trachten- und Heimatvereins Krems-Stein und Live-Musik von verschiedenen Musiker:innen verzaubern alle Gäste. Ab 14 Uhr erwartet Sie dann ein besonders süßes Highlight: Die Kremser Zuckerbäcker:innen präsentieren Österreichs größte Punschkrapferl-Pyramide. Die Erlöse kommen dem „Verein Impulse“ zugute.

Tipp: Um 14 Uhr startet die „Genussstadtführung Sweet Street“. Im Rahmen einer Führung durch die historische Kremser Altstadt laden die Privatdestillerie Hellerschmid, die Honigwerkstadt und die Café-Konditorei Hagmann zu süßen Verkostungen ein.

Die süßeste Stadt Österreichs freut sich auf euren Besuch!

Das genaue Programm findet ihr unter www.krems.info/sweet-street-die-suesseste-meile-oesterreichs