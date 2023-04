Benzin-Strom-Kooperation

Gewissermaßen ein alter Hase ist der kompakte Japaner. In Europa gibt es ihn seit 1988. Seither hat er etliche Metamorphosen durchfahren, er war zuerst Dreitürer, dann Fünftürer, zwischenzeitlich Cabrio und auch Siebensitzer.

2015 legte Suzuki die Basis zur aktuellen Modellversion. Eine der jüngsten Veränderungen ist die Streichung der Diesel (ab 2018) aus dem Motorisierungs-Portfolio. Seither setzt Suzuki konsequent auf Elektrifizierung, ohne auf eine der Stammdomänen – Allradantrieb – zu verzichten.

Den Anfang machte ein Mildhybridsystem, ein 1,4-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit Stromassistenz auf Basis eines 48-Volt-Bordnetzes, in Kombination mit manueller Sechs-Gang-Schaltung – 129 PS stark. Darauf folgte ein Vollhybridantriebsstrang. Der kombiniert einen 1,5-Liter-Saugbenziner (also ohne Turbo) mit 102 PS und einen Elektromotor mit 33 PS – ergibt unter dem Strich eine Systemleistung von 115 PS. Gekoppelt ist das Antriebsgespann an ein sechsstufiges automatisiertes Schaltgetriebe, das tatsächlich nick- und einknickfrei die Fahrstufen wechselt.

Ein wenig knabbert die für das Hybridsystem erforderliche Lithium-Ionen-Batterie am Laderaumvolumen. Es reicht im Strong Hybrid von 289 bis 1.046 Liter. Im mild Elektrifizierten sind es 375 bis 1.120 Liter.