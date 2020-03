Wir eröffnen in Ihrem Bezirk! .

In der neuen Filiale der Bäckerei Szihn mitten in Schwechat mitten in Schwechat in der Franz-Schubert-Straße 1-3 (Top 13) werden Sie künftig von Montag bis Sonntag mit frischen Backwaren in erstklassiger Qualität verwöhnt werden. Die Bäckerei Szihn steht für hochwertige Handwerksbrote ohne künstliche Zutaten und für genussvolles Gebäck – vom Handsemmerl bis zum Brotpreis-Gewinner Handsalzstangerl!