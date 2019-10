Am 8. November dreht sich alles um die Gymnasien in Wiener Neustadt. Beim „Tag der Gymnasien“ können interessierte Schüler hinter die Kulissen der Ausbildungsstätten blicken.

Junge Menschen zu verantwortungsbewussten, selbstständigen und kritisch denkenden Mitgliedern der Gesellschaft ausbilden – das hat sich das Bundesrealgymnasium Gröhrmühlgasse zum Ziel gemacht. Die Ausbildungsstätte bietet zwei verschiedene Zweige an. Einerseits das Realgymnasium mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt und andererseits eine weitere Form der Realgymnasiums mit Medieninformatik und geometrischem Zeichnen. „Sehr viele Absolventen besuchen mit großen Erfolg technische Studieneinrichtungen an den Universität und Fachhochschulen. Vom BRG Wiener Neustadt werden sie dafür bestens vorbereitet“, so Direktor Günther Hofmann. Zudem sei eines der wichtigsten Ziele, das Heranbilden eines auf positiven Grundhaltungen aufsetzenden Wertespektrums ausgerichtet auf die ganzheitliche Bildung der Person sowie die Erziehung der jungen Menschen zu guten Bürgerinnen und Bürgern. Am Tag der Gymnasien hat das BRG von 9-12.30 Uhr seine Pforten für Interessierte geöffnet.

Vier verschiedene Schulformen bietet das Bundesgymnasium Zehnergasse. Zum einen gibt es einen Zweig mit sprachlichen Schwerpunkt. Hier können die Fächer Englisch, Latein, Französisch, Spanisch und Italienisch bis zur Matura geführt werden. Sprach- und Kulturreisen stehen ebenfalls auf dem Programm. Im sportlichen Schwerpunkt wird die Unterrichtsgestaltung nach den modernsten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtet. Neben der allgemeinen sportlichen Ausbildung gibt es Spezialisierungen auf Fußball, Tennis, Schwimmen, Geräteturnen, Schilanglauf und Triathlon. Außerdem gibt es einen wirtschaftlich-ökologischen Schwerpunkt bei dem unter anderem in Fächern wie „Business in Practice“ oder auch „NAWI-Labor“ unterrichtet wird. Beim vierten und neuesten Schwerpunkt dreht sich alles um Kunst und Kreativität. Am 8. November öffnet das Gymnasium Zehnergasse von 9-13 Uhr sein Pforten.