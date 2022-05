TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Am 10. Juni 2022 von 11-17 Uhr und am 11. Juni 2022 von 08-10 Uhr erwarten die Besucherinnen und Besuchern viele interessante Informationen. Im Kompetenzzentrum in Dimling werden jährlich 150 Millionen Relais und 300 Millionen Steckverbindungen produziert.

Beim Rundgang durch das Produktionswerk präsentieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze und geben spannende Einblicke in die Welt der Metall- und Kunststofffertigung sowie in die einzelnen Produktionsschritte einer vollautomatisierten Relaisproduktion.

Ebenso freuen sich die Lehrlinge auf die Besucherinnen und Besucher, um ihre Projekte und Ausbildungsschwerpunkte dem Publikum zu präsentieren. Im Ausbildungszentrum der Lehrlinge besteht die Möglichkeit einiges unter fachkundiger Anleitung selbst auszuprobieren und Technik von Grund auf kennen zu lernen.

Foto: zVg

In den Engineering Abteilungen Produktentwicklung, Prozesstechnik, Automatisierung und Labor erleben Sie die digitalen Entwicklungsprozesse für neue Produkte sowie für vollautomatische Fertigungsanlagen. Erfahren Sie, wie neue Fertigungsprozesse erforscht und erprobt, sowie seriennahe Prototypen aufgebaut werden. Tauchen Sie ein in die vielfältige Welt der Prüftechnik im innerhalb des TE Konzernes größten und modernsten Labors zur Prüfung von elektromechanischen Komponenten.

Der Standort in Dimling ist mit 485 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das weltweite TE Connectivity Relais-Kompetenzzentrum. Mit der größten Investition von TE Connectivity in der Geschichte des Standortes ermöglichen wir auch in Zukunft die Weiter- und Neuentwicklung von Produkten und innovativen Fertigungskonzepten.

Dadurch schaffen wir zahlreiche neue Arbeitsplätze und suchen derzeit noch 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit HTL/FH Ausbildung für Automation, Projektleitung, Entwicklung – aber auch Facharbeiterinnen und Facharbeiter für Produktion, Kunststofffertigung und Werkzeugbau.

Foto: zVg

Haben Sie Interesse? Dann besuchen Sie uns beim Speed Dating am Dienstag, 21. Juni 2022 um 18:00 Uhr und erhalten Informationen zu unseren offenen Stellen, Gehältern, Benefits, Karrieremöglichkeiten etc.

In einer breiten Palette an Berufsbildern und mehrfach ausgezeichneter Lehrlingsausbildung bietet TE Connectivity exzellente Ausbildungsmöglichkeiten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen die Chance, abwechslungsreiche Tätigkeiten mit einzigartigen Zukunftsaussichten zu meistern.

Weitere Benefits wie Betriebskantine mit Sonnenterrasse, täglicher Obstkorb, Ladestationen für E-Autos und E-Fahrräder, Home Office Option, Gesundheitsinitiativen, Arbeitskleidung & Sicherheitsausrüstung, Ausflüge & Sportaktivitäten kennzeichnen unseren Betrieb.

TE Connectivity in Dimling bildet seit November zum ersten Mal einen „dualen“ Lehrling aus. Lehre in Kombination mit einem FH-Studium. Im Waldviertel ist Tyco Electronics das erste Unternehmen, das diese innovative Ausbildungsform umsetzt.

Weitere Details über alle offenen Positionen entnehmen Sie bitte den Ausschreibungen auf unserer Karriere-Seite: jobs.te.com à Location Waidhofen & www.jobwald.at à Tyco Electronics

Bewerbungen an karriere@te.com