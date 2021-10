1 Wochenende. 1.000 Künstler. 100.000 Kunstwerke

„Meine Neugierde und Freude bringe ich gerne zu Papier und gebe sie auch liebend gerne weiter. Das künstlerische Arbeiten ist immer eine Reise zu sich selbst, zur Kreativität, zur inneren Ruhe, zu neuer Kraft - wohin auch immer ein neugieriges Herz gerade strebt. Das weiß es selbst am besten!“

Die vielseitige Kreative ist eine von insgesamt 1.000 Künstlern und Kunsthandwerkern, die in mehr als 350 Orten in ganz Niederösterreich ein Wochenende lang - am 16./17. Oktober 2021 - ihre Ateliers, Werkstättten, Studios, Galerien, Häuser oder Gärten aufsperren, um ihr Schaffen zu zeigen, sich über die Schulter schauen zu lassen und sich mit den Besuchern auszutauschen. „Eine einzigartige Möglichkeit, zeitgenössische Kunst hautnah zu sehen, zu riechen, zu erleben“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Es ist eine einmalige Gelegenheit, zeitgenössische Kunst an einem Wochenende so intensiv und vielfältig zu erleben – vor der Haustür in mehr als 350 Gemeinden!“

Ob Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Film, Grafik, Schmuckdesign, Installationskunst oder Kunsthandwerk, – in unzähligen Wirkungsstätten kann den KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen bei freiem Eintritt über die Schulter geblickt und in deren persönliche (Kunst-)Welten eingetaucht werden. Die Besucher und Besucherinnen können sich an diesem besonderen Wochenende inspirieren lassen und hinter die Kulissen schauen, mit den Kunstschaffenden ins Gespräch kommen, den Schaffensprozess live beobachten und natürlich auch Kunstwerke erwerben. Es gibt viele Angebote für Kinder, und oftmals kann man auch selbst kreativ werden. Da trifft Ton auf Wolle, es wird geflochten, mit Leder und Wachs gearbeitet, gemalt, Workshops und eine Ausstellung laden zum Mitmachen ein.

Die Künstlerrecherche, auch um eine individuelle Tour zu erstellen, ist bequem online möglich – nach Vierteln, Bezirken, Sparten, Terminen oder Stichworten bezogen auf persönliche Interessen.

Allein im Waldviertel öffnen in 59 Orten - von Artstetten oder Yspertal ganz „unten“ bis zu Litschau oder Drosendorf ganz „oben“ - insgesamt 150 KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen ihre Ateliers, am Samstag viele sogar mit open end.

Im Weinviertel öffnen sich an diesem Herbst-Wochenende gleich in mehr als 100 Dörfern und Städten die sonst oft verschlossenen Werk- und Wirkstätten. Hunderte MalerInnen, BildhauerInnen, FotografInnen, GrafikerInnen, KeramikerInnen, KunsthandwerkerInnen, Schmuck-KünstlerInnen, SprayerInnen, DrechslerInnen, DruckerInnen, TextilkünstlerInnen und viele mehr laden gemeinsam mit LiteratInnen oder MusikerInnen zu einem ganz besonders intimen Kunsterlebnis.

Im Mostviertel stellen von Aggsbach bis Ybbsitz, von Scheibbs bis Neulengbach an 88 Orten die Ateliers von mehr als 250 KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen offen. So ist es möglich, in unzählige künstlerische Welten einzutauchen, in vielen Ateliers stellen zudem gleich mehrere KünstlerInnen gleichzeitig aus.

Im Industrieviertel wiederum eröffnen an 75 Orten mehr als 250 KünstlerInnen und KunsthandwerkerInnen ihre Werkstätten. Da wird gemalt, getöpfert, gebrannt, gezeichnet, gesägt, genäht, gedruckt, gehauen, illustriert und fotografiert, Glas geformt und Schmuck gefertigt – und in vielen Ateliers zusätzlich auch noch gelesen, gesungen, gespielt oder getanzt.

So kun(s)terbunt ist sonst kein Herbst-Wochenende.

Alle Informationen gibt’s unterwww.tagederoffenenateliers.at

Die Broschüre mit allen teilnehmenden Künstlern & Künstlerinnen (den Vierteln und Bezirken zugeordnet), steht auf eben dieser Seite als Download zur Verfügung, kann aber auch als Printexemplar kostenlos bei der Kulturvernetzung NÖ bestellt werden (Tel 02572/20 250, e-mail: office@kulturvernetzung.at).