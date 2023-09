Ein historischer Tag naht

Auf 2.500 Quadratmetern Fläche zwischen Schloss und Kirche wurde in kurzer Zeit ein Gebäudekomplex errichtet, der es in sich hat.

Für Bürgermeister Karl Elsigan war die Grundsteinlegung im September 2021 ein historischer Tag. Ein weiterer naht kommenden Samstag, wenn die Menschen erstmals öffentlich das bezugsfertige und teils schon bezogene Gebäude besichtigen können.

Foto: Sonja Eder

Mit dem neuen Gemeindezentrum wurde nicht nur der Spagat zwischen Tradition und Moderne geschaffen, es bietet durch kluge Architektur Möglichkeiten für unterschiedliche Nutzung und Veranstaltungen, von Open Air-Konzerten bis zu großen Festen und Hochzeiten. Der Treppenaufgang zur Kirche ist gleichzeitig Sitzplatz für Publikum bei Konzerten etwa, der Durchgang unter dem Gebäude zur Kirche dient als wettergeschützter Veranstaltungsort. Daneben gibt es gleich einen Gastronomiebetrieb mit Terrasse mit Blick auf den Schlosspark. Vom Lokal aus kann der Wirt auch über einen Speisenlift die Gäste im Multifunktionssaal im ersten Stock beliefern – volles Service von einer Küche und Schank aus!

Foto: Sonja Eder

Dienstleister, Wohnen, Einkaufen, Behörden

Stolz war in den Gesichtern von Bürgermeister Karl Elsigan, WAV-Obmann Hubert Mayrhofer und Architekt Franz Gschwandtner aus Krems schon bei der Gleichenfeier zu lesen, beeindruckte bereits beim Rohbau der Lichteinfall in die Räume und die Luftigkeit des zukünftigen Gemeindeamtes und der Wohnungen. Jetzt, im fertigen Zustand mit den modernen, zarten Möbeln und der neuesten Technik, ist das Gemeindeamt mit dem aktuellsten Standard ausgestattet. Errichtet wurde das Gebäude im Auftrag der WAV – Gemeinnützige Bau und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel, die sich vermehrt auf den Bau von Zentren konzentriert.

Foto: Werbung

Mit nur einem Eingang geht es zum Gemeindeamt auf zwei Etagen und zum Lift in die Wohnungen und die Praxisräume von Physiotherapeuten, die Büros der Caritas-Sozialstation und das Reisebüro sowie den Multifunktionssaal. Im Erdgeschoß rechts im Durchgang zur Kirche befinden sich der bereits erwähnte Gastronomiebetrieb und ein Nahversorger. Die Kosten des Gesamtprojektes betragen 5,5 Millionen Euro.

Foto: Sonja Eder

Da Schwarzenau direkt am Verkehrsknotenpunkt von Bundesstraße B2 und Franz-Josefs-Bahn liegt, wurde in den Räumen des Gemeindeamtes eine Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft Zwettl eingerichtet, die hier einmal pro Woche einen Amtstag abhalten wird. Hier können dann Reisepässe, Führerscheine oder Jagdkarten ausgestellt werden. „Ich sehe in diesem Pilotversuch einer Außenstelle – welche im nördlichen Waldviertel einzigartig sein wird und das Bürgerservice hier weiter ausbaut – gerade in Schwarzenau mit einem großen Einzugsgebiet zentral zwischen den Bezirkshauptstädten Gmünd, Waidhofen an der Thaya, Horn und Zwettl auch eine Stärkung und Aufwertung unserer Dienststelle, aber natürlich auch der gesamten Region“, so Bezirkshauptmann Markus Peham.

Foto: Sonja Eder

Zehn Wohnungen mit viel Ausblick

Im neuen Gemeindezentrum wurden auch zehn Wohnungen in Niedrigenergiebauweise errichtet. Jeder Wohnung ist ein eigener Pkw-Stellplatz seitlich des Gebäudes zugeteilt, denn vor dem Gemeindezentrum wird eine Kurzparkzone eingerichtet. Von zehn Wohnungen sind viele bereits vergeben. Die meisten Wohnungen haben eine Dachterrasse, die wiederum mit einem stylishen und effizienten Beschattungssystem überdacht sind. Die Wohnungen sind barrierefrei ausgestattet, jede Wohnung hat ein eigenes Kellerabteil. Bei der Eröffnungsfeier können die Wohnungen natürlich auch besichtigt werden.