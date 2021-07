Wir veranstalten regelmäßig Kurse für Jugendliche sowie für Erwachsene jeden Alters in unseren Tanzschulen in Gross Enzersdorf, Mistelbach, Eichgraben, Stockerau und Korneuburg. Kurse und Tanzreisen ohne Anmeldegebühr, Dresscode und Abendbeitrag.

Die Leistungen unserer Tanzschule

In unserer Tanzschule sind Anfänger, Fortgeschrittene und begeisterte Hobbytänzer herzlich willkommen. In unseren vier Tanzschulstandorten ist für jeden etwas dabei.

Wir sind in Niederösterreich mit vier Tanzschulen vertreten, sowie mit einer mobilen Tanzschule auch gerne bei Ihnen vor Ort.

Simple und schnelle Kursanmeldung über die Website

Wenn Sie Ihre tänzerischen Fähigkeiten mit einem österreichischen Tanzleistungsabzeichen krönen wollen, dann kommen Sie in unsere Tanzschule.

In unseren Tanzschulen bieten wir Ihnen Kurse zu den klassischen Tänzen (Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox, Foxtrott/Quickstep), lateinamerikanischen Tänzen (Samba, Rumba, Cha-Cha-Cha, Jive und Paso Doble), sowie zu unseren Spezialkursen (Tango Argentino, Salsa, Discofox, Boogie) an.

Tanzkurse an verschiedenen Tagen und Zeiten

Sie möchten Ihre Tanzkenntnisse auffrischen? Oder es steht ein zukünftiges Ereignis (Hochzeit, Ball, etc.) vor der Tür und Sie wollen sich tanzfit machen? In unserer Tanzschule finden Sie sicherlich den passenden Tanzkurs.

Mobile Tanzschule

Wenn Sie tanzen lernen möchten, müssen Sie nicht unbedingt in eine unserer Tanzschulen in Niederösterreich kommen – denn die mobile Tanzschule kommt direkt zu Ihnen! Wir bieten Ihnen mit unserer mobilen Tanzschule einen privaten Tanzkurs bei Ihnen vor Ort, um Sie auf die Hochzeit und andere Anlässe vorzubereiten, bei denen getanzt wird. Gerne treffen wir mit Ihnen eine flexible und individuelle Vereinbarung.

Ebenso unterrichten wir bei der mobilen Tanzschule Gruppen, die einen Tanz für den Schulball erlernen wollen und fachkundige Unterstützung wünschen.

Tanzabzeichen

Zum Testprogramm gehören die Gesellschaftstänze: Langsamer Walzer, Tango, Foxtrott (Quickstep), Wiener Walzer, Rumba, Cha Cha Cha, Samba, Paso Doble und Jive, aus denen sich die Kandidaten je nach Leistungsklasse die folgende Anzahl Tänze frei wählen können:

Bronze 4 Tänze

Silber 5 Tänze

Gold 6 Tänze

Gold-Star 8 Tänze

Z2000 – Veranstaltungszentrum

Die Stadtgemeinde Stockerau eröffnete am 26. Oktober 1999 im Stadtzentrum ein eindrucksvolles, barrierefreies Veranstaltungszentrum, das "Z2000". Neben dem Neubau, der einen großzügig ausgestatteten Stadtsaal beinhaltet, wurde gleichzeitig das danebenliegende, aus dem 18. Jahrhundert stammende Barockhaus, "Bräuhaus" renoviert.

Stadtsaal

Der 500 m2 große Stadtsaal, das Kernstück des Veranstaltungs-zentrums, ist für eine Mehrzwecknutzung konzipiert. Mobile Trennwände verbinden den Saal mit den Foyer- und Pausenräumen. Bei Bedarf entsteht ein riesiger Raumkomplex, der durch die begehbare, abgehängte Decke individuell dekoriert und ausgeleuchtet werden kann.

Mit dem mobilen Hubpodium können, etwa für Messen, sogar Autos in den Saal gebracht werden. Der Orchestergraben und der Schnürboden bieten beste Voraussetzungen für musikalische Darbietungen. Die höhenverstellbare Vorbühne wird vor allem bei Kongressen sehr gerne genützt.

Lenausaal

Der Saal mit 250 m2 stilvollem Ambiente befindet sich im Dachgeschoß und wurde nach dem Dichter Nikolaus Lenau benannt, der seine Jugend zum Teil bei seinen Großeltern in Stockerau verbracht hat. Der Raum mit dem barocken Dachstuhl wird sehr gerne für Hochzeiten, Konzerte und Firmenevents gemietet. In dem lichtdurchfluteten Vorraum wurde ein Ausschankbereich integriert.

Der Veranstalter ist verpflichtet einen Gastronomen aus Stockerau mit dem Catering zu beauftragen und diesen Herrn GF Ernst Weidenauer bekannt zu geben. Das Equipment für das Catering ist in der Miete nicht inkludiert.

Das ganze Jahr über finden im Stadt- oder Lenausaal diverse Veranstaltungen statt. Aktuell läuft jeden Freitag die Veranstaltung „Musik an einem Sommerabend“ in Stockerau, am Sparkassaplatz. Bis Ende August tritt jeden Freitag eine andere Band auf und unterhält das Publikum.