Expedition für Groß und Klein in Zell am See – Kaprun .

Kinder lieben Wasser, deshalb wurde im TAUERN SPA Zell am See – Kaprun eigens für Kinder eine separate In- und Outdoor-Abenteuerwelt rund um das Element Wasser geschaffen: Das Kinder SPA Kidstein. Außerdem bietet das 4*S Resort den kleinen Gästen ein vielfältiges Unterhaltungsangebot abseits des Wassers sowie ein umfangreiches Expeditionspaket in der wunderbaren Natur der umliegenden Region an.