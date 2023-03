Modern Wohnen auf historischem Boden

Die Terra-Wohnhausanlage in der Rüdigerstraße in Pöchlarn machte bereits in der Bauphase von sich reden: Bei den Grabungsarbeiten wurden zahlreiche wertvolle Fundstücke aus der Römerzeit freigelegt und mit großem Aufwand von Archäologen sichergestellt.

Auf dem historischen Boden erleben die neuen BewohnerInnen der Anlage ab sofort modernes Wohnen in bester Lage.

Sechs der insgesamt 16 Wohnungen sind noch zu haben. „Hohe Wohnqualität zu leistbaren Preisen ermöglichen: Das ist unsere tagtägliche Herausforderung.

Hier in Pöchlarn ist es uns gelungen, 16 topmoderne Wohnungen mit großzügigen Freiflächen zu errichten, die ein attraktives Wohnangebot für alle Generationen darstellen“, freut sich die Terra Geschäftsführerin Theresa Reiter.

Die 16 Wohnungen in der Rüdigerstraße überzeugen schon durch ihre Lage: Zentrum und Bahnhof sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar, die Autobahn in wenigen Fahrminuten.

Gerade für Pendler ist Pöchlarns Lage zwischen Amstetten und St. Pölten attraktiv. Die Anlage schafft hohe Wohnqualität für unterschiedlichste Ansprüche: Zwischen 59 und 97 m² groß und funktional geplant, bieten die Wohnungen Platz für Singles, Paare und Familien aller Generationen.

Sechs Wohnungen sind noch frei und werden zur Miete mit Kaufoption vergeben.

Interessenten können sich ab sofort bewerben.

Details und Informationen: www.terra.ag oder direkt bei Stefan Eigner (02742/204 250 bzw. verkauf@terra.ag).