Ausstellungsschiff MS Wissenschaft legt in Krems und Tulln an

Woraus besteht das Universum? Was sind schwarze Löcher? Gibt es außerirdisches Leben? Was macht unsere Erde zu einem bewohnbaren Planeten? Wie sieht die Zukunft unseres Planeten aus? Wie können wir unseren Lebensraum schützen? Diese und viele weitere Fragen können Besucherinnen und Besucher an Bord des ehemaligen Frachtschiffes erforschen.

Mit einer Virtual Reality-Anwendung können Besucherinnen und Besucher durch die Milchstraße reisen und auf einem fernen Mond nach Leben suchen. Foto: Ilja C. Hendel / WiD, CC BY-NC 4.0

Selbst ausprobieren und mitmachen!

Die MS Wissenschaft ist ein Binnenfrachtschiff mit einer interaktiven Ausstellung an Bord. Im Zuge der Forschungswochen Niederösterreich macht die diesjährige Ausstellung zum Thema „Unser Universum“ in Krems und in Tulln Halt.

Die 30 interaktiven Exponate der Ausstellung sind informativ und machen Spaß. Zum Beispiel kann man mit Hilfe von Virtual Realitiy die Reise durch die Milchstrasse erleben oder Forschenden zum Gipfel des Cerro Armazones in Chile folgen, wo das größte Teleskop der Welt entsteht. Bei einem Quiz findet man heraus welche Technologien, die wir selbstverständlich in unserem Alltag verwenden, eigentlich aus der Weltraumforschung stammen und man erfährt was Brettspiele mit Astronomie zu tun haben.

Durch ein "Schwarzes Loch" am Eingang des Ausstellungsbereichs reisen die Besucherinnen und Besucher in die vielfältige Welt der Weltraumforschung Foto: Ilja C. Hendel / WiD, CC BY-SA 4.0

Was wissen wir über unser Universum?

Himmel und Weltall haben die Menschen schon immer fasziniert. Über Jahrhunderte hinweg haben Menschen die Sterne und Planeten um uns herum beobachtet, verschiedenste Theorien aufgestellt und Antworten auf die Frage gesucht, woraus unser Universum besteht. Die Forschung hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht und dennoch ist das Universum in weiten Teilen noch immer unbekannt. Die Ausstellung beschäftigt sich unter anderem mit den verschiedenen Beobachtungsmöglichkeiten, zum Beispiel mit Satellitenbildern oder mit speziellen Teleskopen die unsichtbare Infrarot- oder Submillimeterstrahlung sichtbar machen. Es wird außerdem erklärt was im Vakuum passiert und wie man vor der eigenen Haustür kleine Meteoriten findet.

Die interaktive Ausstellung an Bord des Schiffs ist für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene gestaltet. Foto: Ilja C. Hendel / WiD, CC BY-NC 4.0

Schulklassen und Gruppen

Der Eintritt in die Ausstellung ist frei und besonders für Jugendliche ab 12 Jahren geeignet. Täglich um 17 Uhr und am Wochenende zusätzlich um 11 Uhr gibt es kostenlose Highlight-Führungen durch die Ausstellung. Der Besuch von Gruppen und Schulklassen ist erwünscht. Schulklassen können die Ausstellung bereits ab 9 Uhr besuchen, eine Anmeldung vorab ist erforderlich.

Die Ausstellung auf der MS Wissenschaft soll Menschen und speziell Kinder und Jugendliche für Wissenschaft und Forschung begeistern und stellt wissenschaftliche Erkenntnisse interessant und einfach erklärt kostenlos zur Verfügung.