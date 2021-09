Unser Heilwasser eignet sich hervorragend zur Behandlung fast aller Erkrankungen der Bewegungsapparate, zur Rehabilitation nach Operationen sowie zur Behandlung von Arthrose, Osteoporose und chronischen Gelenkentzündungen. Die wohltuende Wirkung des Heilwassers wird durch eine breite Palette von traditionellen und modernen Therapieverfahren vervollständigt.

Besonders beliebt ist die Wassergymnastik, sowohl in Form von Heilbehandlungen als auch als Animationsprogramme, die wir umsonst anbieten. Bei „Wassergymnastik zu Beginn des Tages“ werden sanfte Dehnungsübungen durchgeführt, wobei die angenehme Musik für Entspannung bei den Teilnehmern sorgt. Nach dem Mittagessen folgen dann stimmungsvolle und erfrischende Übungen mit Aerobic-Charakter. Diese Art von Wassergymnastik ist insbesondere bei Gästen beliebt, für die Bewegung am Land schwer fällt und sogar weh tut. Diese Übungen haben eine wohltuende Wirkung auf die Muskulatur, die Gelenke und die Atmungsorgane und nicht zuletzt gibt den Gästen positive Energien.

Unter den riesigen und schattenreichen Bäumen können Sie sogar ein kleines Nickerchen nach dem Mittagessen machen, in der 18 ha großen, wunderschön gepflegten Parkanlage können Sie sich ungestört entspannen. In den geräumigen überdachten Erholungsräumlichkeiten bieten wir kostenlose Liegestühle und mit Mosaik geflieste und mit Warmwasser geheizte Sitzbänke für eine komfortable Entspannung an. Für Freundeskreise bietet das riesige Brettspiel oder die Möglichkeit, mit einer Flasche Bier aus der Manufaktur Fußball zu schauen, einen riesigen Spaß.

Eine breite Auswahl an überdachten Heil- und Schwimmbecken verlockt die Gäste zum Baden. Das teils überdachte Becken „Vier Jahreszeiten“ bietet für die Badegäste unter seiner wunderschönen Holzkuppel vier getrennte Becken, teils mit Heil-, teils mit Normalwasser gefüllt und mit verschiedenen Wassertemperaturen.

Das überdachte Erlebnisbecken sorgt mit Nackendusche und Sprudelliegen für Entspannung der ermüdeten Muskulatur. Im Whirlpool vergeht die Zeit beim Plaudern wie im Flug. Für die Saunaliebhaber steht eine exklusive Saunawelt zur Verfügung, unter anderen mit Dampfbädern, Infrasauna, Aromasauna, Teufelssauna im Freien und einer finnischen Sauna, die bei den Gästen für Entspannung und Erfrischung sorgen.

Im Tourinform Büro haben Sie die Möglichkeit, Fahrräder für Frauen und Männer sowie E-Bikes mit Ausrüstung zu mieten, mit denen Sie die Sehenswürdigkeiten in der Umgebung auf neuen Radwegen erkunden können.

Warum Bükfürdő für Senioren? Entdecken Sie uns auch!

