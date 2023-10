Auszeit unter echten Palmen

Badespaß & Entspannung für die ganze Familie

Bei türkisglitzerndem Wasser und Wellen wie im echten Meer kommen im Wellenbad echte Urlaubsgefühle auf. In der Galaxy Rutschenwelt warten auf 28 spektakulären Bahnen hingegen Action und Adrenalin pur. Weitere besondere Wohlfühlmomente erleben Groß und Klein im 34 bis 40 °C warmen, staatlich anerkannten Thermalheilwasser der exotischen Therme. Für die jüngsten Badefans gibt es in der Therme Erding liebevoll gestaltete Kids Pools. Insgesamt können 40 Pools und Wasserbecken entdeckt werden!

Relaxen ab 16 Jahren

In den Wellnesswelten erleben die Gäste einmalige Urlaubsstunden und versorgen so ihr Immunsystem optimal für die kalte Jahreszeit durch ein wohltuendes Entspannungsprogramm. In der textilen VitalOase wartet ein umfangreiches Sauna- & Wellnessangebot. Im Bali-Garten sorgen die Sprudelterrassen für prickelndes Vergnügen, während wohltuende Vitalquellen den Körper mit gesunden Mineralien verwöhnen.

In der größten Saunalandschaft der Welt, der textilfreien VitalTherme & Saunen, gehen Erholungssuchende auf eine Entdeckungsreise um die Welt: Ob im Alpenstadl, Finnenstube oder der Villa Toskana – 24 Saunaattraktionen und abwechslungsreiche Aufgüsse krönen den Urlaubstag.

Perfekter Ankerplatz zum Träumen

In der Palmenlagune des Wellenbads liegt das exklusive Hotel Victory im Schiffsdesign vor Anker. 135 unterschiedlich thematisierte Zimmer vermitteln das Gefühl an Bord eines Großseglers zu sein. Vorbild für das einzigartig gestaltete und international mehrfach prämierte Hotelensemble ist die HMS Victory, das legendäre Schiff des britischen Admirals Lord Nelson. Die Übernachtungsgäste profitieren von einem direkten Zugang in die Therme Erding über die imposante Lobby. Exklusive Ruhemuscheln stehen auf der Victory Lane, einem abgegrenzten Bereich nur für Hotelgäste, zur Verfügung.

Für die erholsame Auszeit warten insgesamt 7 verschiedene Zimmertypen auf die Urlauber. An Bord des Großseglers befinden sich die modernen Yacht-Kabinen mit Blick ins Grüne. Für den Familienurlaub eignen sich die beliebten Panorama Außenkabinen mit atemberaubendem Blick auf das palmenumsäumte Wellenbad. Wie echte Seefahrer fühlen sich die Kids in der Kapitäns Kabine. Nach einem abenteuerreichen Tag übernachten die kleinen Matrosen hier in bequemen Jollen.

Die geräumigen Admirals Kabinen begeistern mit maritimem Charme und der gemütlichen Einrichtung. Im italienischen Palazzo liegen die im venezianischen Stil gestalteten Serenissima Zimmer. Die großzügigen Bellezza Zimmer bieten Platz für die ganze Familie mit bis zu sechs Personen. Die brandneuen Nautic Zimmer beeindrucken mit ihrem maritimen Ambiente. Die eigene Terrasse mit gemütlichem Standkorb sowie die Küchenecke mit Kochfeld laden zu Langzeit-Aufenthalten ein.

Im Hotel Victory beginnt der Tag mit einem reichhaltigen Frühstück mit regionalen Produkten im Hafen Restaurant und endet mit genussvollen Momenten im exklusiven Restaurant Empire. Und bei einem Blick auf die Wellen ist ein fruchtiger Cocktail in der Kaleidoskop Bar der perfekte Abschluss für einen entspannen Tag in der Urlaubswelt Therme Erding.

Therme Erding

Thermenallee 1-5

85435 Erding

Tel.: 08122 550 0

E-Mail: kundenservice@therme-erding.de