Entspannt in den Herbst: Therme Laa – Hotel & Silent Spa

Sommertherme – ein Tag Sommerurlaub

Noch bis 3. September 2023 heißt es in der Therme Laa Spaß für alle bei der beliebten Sommertherme mit ermäßigtem Sommerthermentarif. Zahlreiche Kinder- und Familienangebote, die beliebte Sommerbar und Strandbar sowie der neue Foodtrailer lassen keine Wünsche offen.

Sommerabschlussparty

Zum Abschluss der Sommertherme gibt es erstmals eine Sommerabschlussparty am 2. und 3. September 2023 – jeweils von 9 bis 22 Uhr. An beiden Tagen erwartet die Kleinen ein spezielles Animationsprogramm, Unterwasser-Fotosessions, Spiele im Wasser und Sand, Basteln und Zeichnen und vieles mehr – inklusive Quietscheenten-Suche mit tollen Preisen. Wie schon zur Eröffnung der Sommertherme wird auch diesmal am 2. September um 15 Uhr der Kinderliebling Gernot Kranner das Mitmachmusical „Pinocchio“ spielen. Auch Pinocchio wird älter und muss in die Schule – ob er das will? Samstag ab 17 Uhr lassen wir den Tag ausklingen mit Lounge Musik von DJ Nima und speziellen Cocktails.

Foto: Gernot Kranner

Den Abschluss spielt die Dixielandband aus Laa an der Thaya „kreuz und quer“ am Sonntag, 3. September.

Silent Spa – die perfekte Erholung für Erwachsene

Anlässlich des Tages der Erholung haben Sie noch bis 31. August die Möglichkeit, Tageskarten für das Silent Spa vergünstigt zu kaufen. Der Gutschein ist 1 Jahr gültig.

Erholsamer Herbst

Der Herbst steht im Zeichen der Erholung im gesamten Resort der Therme Laa Hotel & Silent Spa. Vom beliebten Kombiticket „55+ Wochen“ für Senioren bis hin zu speziellen Hotelangeboten für den Herbst und Silent Spa Hotelpackages gibt es eine Vielzahl an Angeboten für den Herbst. Erholung, Entspannung, Immunsystem stärken steht im Mittelpunkt des Angebotes.