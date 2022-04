Tiere als Helfer

Menschen, die aufgrund traumatischer Erlebnisse oft große Schwierigkeiten haben, zwischenmenschliche Kontakte herzustellen, erleben am Tierapiehof therapeutisch unterstützt von Doris Gilli und Romana Gilli im Umgang mit den Tieren wieder Zuwendung, Vertrauen und Freude. Die achtsamkeits- und prozessorientierte Betreuung erfolgt in Kleingruppen und auch einzeln. Gearbeitet wird mit speziell dafür ausgebildeten und geprüften Pferden und Hängebauchschweinen, Hund Blue und zwei Stallkatzen. Ganz neu am Hof unterstützen Schafe und eine Eseldame, die heuer noch Nachwuchs erwartet. Diese Tiere werden auch in das tierapeutische Angebot eingebunden.

Die tiergestützte Therapie „Tierapie“ – findet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Anwendung und dient der Stabilisierung und Persönlichkeitsentwicklung, sowie der Förderung von sozialen und emotionalen Kompetenzen. „Im Zentrum stehen gegenseitige Wertschätzung, Respekt und Vertrauen“, sagt Doris Gilli.

Tiergestützte Intervention ist ein Angebot für alle Menschen, die losgelöst von Leistung, mit Tieren in der Natur und mit sich selbst in Kontakt und Einklang kommen möchten und kann Menschen in verschiedensten Lebenslagen und Lebensbedingungen, sei es körperlich, seelisch, geistig oder sozialer Art, unterstützen.