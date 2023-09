Tierschutz wird am 4. Oktober großgeschrieben

Meldungen über Tiere, die verletzt, gequält oder einfach zurückgelassen werden, sind auch heutzutage noch keine Seltenheit. Um auf die unterschiedlichen MissständevonTieren aufmerksam zu machen,wird jedes Jahr am 4. Oktober der Welttierschutztag gefeiert.

Foto: Werbung

www.tierbestattung-vivaforever.at

An dem Aktionstag engagieren sich viele Tierschutzorganisationen im Land, um aufzuzeigen, wie die Bevölkerung gegen Tierleid vorgehen kann. Immer wieder gibt es anlässlich des Welttierschutztages Aktionen in Tierheimen, bei denen sich Besucherinnen und Besucher von der dortigen Situation machen können.

Vor allem während der Corona-Pandemie sei die Zahl der Tiere in Tierheimen massiv angestiegen. Laut Expertinnen und Experten von Tierschutz Austria haben die Corona-Jahre bewiesen, welche Unkenntnis, zu Kosten und Zeitaufwand, die ein Haustier benötigt, in der Gesellschaft vorhanden ist. Auch der mittlerweile 11- jährige Mischlingsrüde Rocky verbrachte fast sein ganzes Hundeleben im Tierschutzhaus in Vösendorf.

Als Welpe wurde Rocky über eine Eigentümerabgabe an Tierschutz Austria übergeben, nachdem er sich mit dem zweiten Hund der Familie nicht verstand. Mit den Jahren und vor allem den vielen Trainingseinheiten mit dem Team des Tierschutzhauses wurde Rocky ruhiger, entspannter und deutlich einfacher. Das Antreffen eines anderen Vierbeiners ist für Rocky mittlerweile zur Gewohnheit geworden.

Nach mehr als zehn Jahren im Tierschutzhaus Vösendorf fand Rocky eine neue Familie und durfte endlich in sein eigenes Zuhause ziehen.