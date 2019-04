Vor kurzem durften 21 frischgebackene Akademiker am WIFI NÖ jenen Moment erleben, von dem viele träumen: sie erhielten das heißersehnte Diplom und somit auch der akademischen Titel. Ein akademischer Abschluss ist nach wie vor eine wichtige Qualifikation, um eine Führungsposition zu übernehmen. Besonders aufgrund der hohen Praxisorientierung der akademischen WIFI-Lehrgänge, die in Kooperation mit namhaften Universitäten und Fachhochschulen durchgeführt werden, genießen sie in der Wirtschaft ein hohes Ansehen. Besonderes Merkmal: für einige Lehrgänge ist die Matura keine zwingende Voraussetzung. Sie stehen damit auch Fachkräften mit mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung offen – ganz nach dem WIFI-Motto „Meister meets Master“.

Akademische Management-Ausbildung

Wenn Unternehmen wachsen, werden auch die Führungsaufgaben komplexer. Unternehmer und Führungskräfte können sich dafür akademisches Know-how erwerben - im akademischen Lehrgang MSc Angewandtes Unternehmensmanagement. Der Masterlehrgang ist eine praxisorientierte akademische Weiterbildung, kann berufsbegleitend innerhalb von 4 Semestern absolviert werden und wird in Kooperation mit der Fachhochschule Wien der WKW durchgeführt. Das WIFI-Motto „Vom Meister zum Master“ im Lehrgang „MSc Angewandtes Unternehmensmanagement“ ist gelebte Realität. Dies zeigt auch die Bilanz der ersten Jahrgänge. Ungefähr die Hälfte der Teilnehmer können eine Meisterprüfung vorweisen. „Ich habe ursprünglich eine Lehre und später die Meisterprüfung zum Fleischermeister sowie eine Fachausbildung für Lebensmittelverarbeitungstechnik absolviert. In meiner fast 20-jährigen Tätigkeit in Konzernen wie Billa/REWE habe ich festgestellt, dass meine praktische und fachlich-theoretische Ausbildung nicht ausreicht, um umfangreiche Management-Aufgaben zu übernehmen“, erzählt Absolvent Anton Pirkfellner. „Dieser Masterlehrgang hat genau diese Lücke gefüllt. Bereits während der Ausbildung habe ich in einem internationalen Konzern die Aufgabe des Commercial Directors übernommen.“ Der nächste Lehrgang startet im September 2019 im WIFI St. Pölten.

Master-Abschluss für Handelsangestellte

Auch der Lehrgang „MSc Handelsmanagement“ bietet die Chance der akademischen Höherqualifizierung für Personen mit Lehrabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung. „Mit der Berufsakademie Handel haben wir endlich ein kompaktes und praxisnahes Ausbildungsangebot geschaffen, mit dem sowohl Mitarbeiter als auch zukünftige Unternehmer für Führungsaufgaben im Handel qualifiziert werden“, so Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel der Wirtschaftskammer NÖ. Die Berufsakademie Handel wird in Kooperation mit der FH Wien der WKW angeboten und startet im Herbst 2019 im WIFI Mödling. „Das berufsbegleitende Studium der Berufsakademie Handel hat mein fachliches Wissen vertieft, und meine praktische Kompetenz gestärkt. Die Ausbildung prägt heute meine tägliche Arbeitsweise“, resümiert Absolventin Marion Müllner. „Die Inputs der Trainer, die alle selbst in Handelsbetrieben arbeiten, können gut in den Arbeitsalltag integriert werden. Alles in allem: Eine perfekte Möglichkeit, Weiterbildung und Beruf zu kombinieren!“

Von Angewandte Fotografie bis Bilanzbuchhaltung

Und das WIFI Niederösterreich bietet noch mehr akademische Lehrgänge – die Palette reicht dabei von Angewandte Fotografie über Bilanzbuchhaltung bis hin zu Digitale Unternehmenstransformation. Nähere Informationen zu allen akademischen Lehrgängen finden Sie auch auf www.noe.wifi.at/akademisch.

Info-Box:

INFO-Veranstaltung MSc Angewandtes Unternehmensmanagement

23.5.2019, WIFI St. Pölten

24.6.2019 WIFI St. Pölten

INFO-Veranstaltung MSc Handelsmanagement

4.6.2019, WIFI Mödling

INFO-Veranstaltung Digitale Unternehmenstransformation

26.6.2019, WIFI St. Pölten

INFO-Veranstaltung MSc Bilanzbuchhaltung

17.10.2019, WIFI St. Pölten