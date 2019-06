Austrian Bowl XXXV: Sport und Show auf Top-Niveau.

Bei über 5.000 ZuseherInnen hat man im vergangenen Jahr bereits gesehen, wie groß das Interesse am Austrian Bowl in der NV Arena war. Am 27. Juli geht es in die zweite Auflage in St. Pölten und das Rahmenprogramm ist sogar noch spannender und unterhaltsamer als im vergangenen Jahr, denn für heuer wartet die Veranstaltung mit einem sensationellen Stargast auf. Niemand geringerer als Amadeus Austrian Music Award Gewinner JOSH. wird die NV Arena in der Halftime Show presented bei Schagerl Parkettlager.at zum Beben bringen. Mit „Cordula Grün“ und „Vielleicht“ ist der sympathische Wiener der perfekte Act für das Football-Spektakel des Jahres und ein echter Stimmungsgarant.

Bereits ab 12 Uhr bietet die Veranstaltung Unterhaltung für die gesamte Familie. Neben einem großzügigen Gastronomieangebot für alle Geschmäcker, werden Football-Stationen für Jung & Alt zum Ausprobieren einladen. In der Pre Game Area kann also gustiert und gefachsimpelt werden, bis die Pforten in die NV Arena um 13 Uhr öffnen und der Silver Bowl XXII um 15 Uhr angekickt wird. Der Gipfel der Veranstaltung ist selbstverständlich der Austrian Bowl XXXV, der um 19 Uhr startet. Im großen Finale krönt sich der Sieger zum Österreichischen Staatsmeister.

Herbert Kratky

Auch 2019 erwartet St. Pölten also wieder ein großartiges Event für die gesamte Familie. Der Vorverkauf hat bereits im Dezember 2018 begonnen und mehr als 1.300 Tickets sind bereits vergriffen. Tickets gibt es bei http://www.oeticket.com, weitere und aktuelle Informationen unter www.austrianbowl.at oder auf den sozialen Medien unter @touchdownaustria.