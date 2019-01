Darauf dürfen Sie sich am Burgball 2019 freuen:

Diesmal erwarten Sie am Burgball 12 Bars, ein Restaurant und zwei Imbissbereiche, eine Cocktailbar, ein Café, eine Disco, sieben Live-Bands und vieles mehr. In den Morgenstunden stärken wir alle Gäste mit einem kostenlosen Gulasch aus der Feldküche.

Einlass: 19:30 Uhr, Eröffnung: 21:00 Uhr, Ballende: 4:00 Uhr

Die Eröffnung des Burgballs 2019 erfolgt durch die Tanzschule Elmayer mit Fähnrichen des ersten Jahrganges um 21:00 Uhr im Festsaal. Showact der Garde um 23:00 Uhr in der Aula Academica "Mitternachtsquadrille" der Tanzschule Elmayer um 24:00 Uhr im Festsaal Gratis Gulasch aus der Feldküche zum Ball-Ausklang ab 3:00 Uhr in der Bierbar

Ein Ball mit Tradition

Die Burg - Heimat der Theresianischen Militärakademie

Feiern Sie eine rauschende Ballnacht an einem traditionsreichen Ort! Die Burg zu Wiener Neustadt wurde um 1200 bei der Gründung der Stadt gebaut. Die ersten öffentlichen Bälle, der 1751 gegründeten Theresianischen Militärakademie, fanden bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert statt. Nach den massiven Zerstörungen im Zuge des 2. Weltkrieges, konnte 1958 die Offiziersausbildung an der ältesten Militärakademie der Welt in Wiener Neustadt wieder aufgenommen werden.

Der erste Ball der neu entstandenen Militärakademie fand am 17. Februar 1960 in der wieder aufgebauten und originalgetreu restaurierten Burg statt. Seitdem wird jedes Jahr Ende Jänner der Burgball als Höhepunkt des Wiener Neustädter Ballgeschehens veranstaltet.

Karten sind hier erhältlich:

Cafe & Bistro Colibri in der Neunkirchner Straße 2 (beim Hauptplatz), Wiener Neustadt. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7:30 bis 18:00 Uhr und Samstag von 7:30 bis 14:00 Uhr.

Cafeteria im Institut für Offiziersweiterbildung der Theresianischen Militärakademie, Wiener Neustadt. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr.

Kartenpreise

Vorverkauf

Eintrittskarte: € 45,– (Platzkarte: € 5,–)

Jugendkarte: € 25,– (bis Jahrgang 1994, begrenzte Anzahl)

Eintrittskarte: € 50,– (Platzkarte: € 5,–)

Jugendkarte: € 30,– (bis Jahrgang 1994, begrenzte Anzahl)

Bekleidungsordnung

Damen: festliches Abendkleid

Herren: Frack, Smoking, schwarzer Anzug

Uniform: Großer Gesellschaftsanzug

Das besondere Flair am Burgball wird von seinen Gästen und deren festlicher Bekleidung mitgetragen. Wir behalten uns vor, bei nicht entsprechender Bekleidung, den Eintritt zu verwehren; die Karten können in diesem Fall nicht rückerstattet werden.

Parken bei der Burg

Am Maria Theresien Platz stehen genügend Parkplätze für die Ballbesucher zur Verfügung.

www.burgball.at