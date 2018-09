Der vergangene Sommer war lang und heiß. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie an dem einen oder anderen lauen Sommerabend mit Freunden, Bekannten oder der Familie zusammensaßen und dabei auch ein kühles Bier genossen haben. Was gibt es schließlich Schöneres? Doch nun stellen Sie sich die Situation ein wenig anders vor: die Biergläser bleiben leer. Und auch im Kühlschrank findet sich keine Flasche. Dann plötzlich die erschreckende Erkenntnis, dass es im Sommer gar kein Bier gibt. Denn: die Brauereien dürfen nicht brauen.

Was jetzt beim Lesen durchaus verwunderlich und gar erschreckend klingen mag, war früher tatsächlich „bittere“ Realität. Bis vor 200 Jahren waren Bierliebhaberinnen und Bierliebhaber mit diesem Umstand konfrontiert. In den Sommermonaten herrschte ein Herstellungsverbot für Bier! Damals erstreckte sich die Biersaison zwischen den Feiertagen zweier Heiliger. Nur von Michaeli (29. September) bis Georgi (23. April) durfte gebraut werden. Warum das so war? Im Früh- und Hochsommer hätten die hohen Temperaturen dem wärmeempfindlichen Bier zu stark zugesetzt, passende Kühlgeräte waren noch nicht erfunden. Und auch die revolutionäre Erfindung des Lagerbieres durch den Österreicher Anton Dreher sollte noch rund 100 Jahre – bis zum Jahr 1841 – auf sich warten lassen. So konnte die Bierproduktion erst Anfang Oktober mit Hopfen und Getreide aus der frischen Ernte wieder aufgenommen werden.

Über 1.000 Biere und ein Vize-Weltmeistertitel

Heute steht einer ganzjährigen Bierproduktion natürlich nichts mehr im Wege. Ganz im Gegenteil. Die aktuell 278 österreichischen Brauereien (Tendenz steigend!) bzw. ihre Braumeister arbeiten täglich am vollkommenen Biergenuss. Dabei überzeugen sie durch Qualität, Vielfalt und Innovationsfreude – ohne dabei die traditionellen Geschmäcker aus den Augen, oder besser Mündern, zu verlieren. Schließlich bleibt bei weit über 1.000 österreichischen Bieren kein Wunsch von Bierliebhaberin oder Bierliebhaber offen. Mit 106,1 Liter Bier, die jede Österreicherin und jeder Österreicher durchschnittlich im Jahr trinkt, ist die Nation im Pro-Kopf-Verbrauch gar Vize-Weltmeister. Nur die Tschechen genießen noch ein wenig mehr.

zVg

Vom Brausilvester zum Staatsfeiertag

Doch zurück zum Tag des österreichischen Bieres, dessen Datumswahl nicht zufällig auf den 30. September fiel. Wie zuvor festgehalten war dies früher der erste Tag, an dem nach beschriebenem sommerlichen Brauverbot wieder gebraut werden durfte. Der letzte Septembertag ging demnach als so genannter „Brausilvester“ in die Bier-Geschichte ein. Bis heute hat sich der 30.09. in vielen Brauereien noch als Bilanzstichtag gehalten und bietet einen schönen Anlass, die vergangene und kommende Biersaison gebührend zu feiern. So wurde der „Brausilvester“ im Lauf der Jahrhunderte zum liebgewonnenen Brauchtum und ist nun im Bierland Österreich der neue offizielle Staatsfeiertag: der „Tag des österreichischen Bieres“!