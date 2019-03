Mit den warmen Sonnenstrahlen und den länger werdenden Tagen steigen die Frühlingsgefühle und die Lust auf Sommer. Gleichzeitig steigt die Neugier auf neue Mode und Trends. Die dicken und dunkeln Pullover und Jacken möchten endlich im Kleiderschrank verstaut werden und es soll Platz für bunte, luftige und trendige Blusen, Hosen, Röcke und Kleider geschaffen werden.

Farbe, Prints und Mustermix

Eines kann jetzt schon verraten werden: Die kommende Saison wird bunt. Neben knalligen Farben wie Gelb, Grün, Blau und Rot, mischen sich leichte Pastell- und Naturtöne. Logos und grafische Muster wie Karo, Streifen, Animal-Print und grafische Elemente aus Flora und Fauna. Bei den Herren gibt es ein Comeback des Hawaii-Hemds und viele florale Muster auf Hemden und Oberteilen.

Locker, lässig, luftig

Vor allem bei den Hosen werden die Schnitte im Sommer weiter und somit bequemer. Sie Stoffe sind aus Naturmaterialien wie Leinen oder Baumwolle. Damit lassen Sie sich auch bei warmen Temperaturen tragen. Auch bei den Männern sind häufiger Hosen mit weiteren Schnitten zu sehen, die den Slim-Fit ablösen möchten.

Trends hautnah erleben

Sind Sie nun neugierig geworden und möchten noch mehr über die aktuellen Trends der Frühjahrs- und Sommerkollektionen erfahren? Zum Saisonstart finden im Modehaus Kutsam die alljährlichen Modetrendabende statt. Dort erhalten Sie die wichtigsten Informationen zu den neuesten Trends für das Frühjahr und den Sommer. Die Modenschau findet in einem gemütlichen Rahmen direkt im Modehaus statt. Danach können die Modeinteressierten die gesehenen Trends und Outfits gleich selbst probieren. Schließlich bleibt bei Snacks, Getränken und abendlichem Shopping genug Zeit zum Gustieren.

Wenn Sie zu dem Modetrendabend können möchten, müssen wir Sie bitten sich vorher anzumelden. Dies können Sie über anmeldung.kutsam.at erledigen oder eine E-Mail an anmeldung@kutsam.at schreiben.

60 Jahre Modeerfahrung

Das Modehaus Kutsam wird als Familienbetrieb bereits in dritter Generation geführt. Heuer kann das Unternehmen auf 60 Jahre Firmengeschichte zurückblicken und feiert dies mit einem großen Jubiläum. Seit seiner Gründung im Jahr 1959 setzt das Unternehmen auf trendige Mode, Qualität und herzliche Beratung. Denn diese hat im Modehaus Kutsam oberste Priorität. Lassen Sie sich einem der fünf Kutsam Modehäuser in Bad Hall, St. Valentin, Kirchdorf, Sierning und Schwertberg von unserer langjährigen Modeerfahrung überzeugen und freuen Sie sich auf viele Angebote und Überraschungen in unserem Jubiläumsjahr!

