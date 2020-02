Gut, wenn man dabei einen Partner an seiner Seite hat, auf den man sich verlassen kann.

GENBÖCK HAUS ist ein solcher Partner. Seit mehr als drei Jahrzehnten bauen wir Holzhäuser in Premiumqualität, individuell geplant und kompromisslos energieeffizient.

1987 gegründet, sind wir auch heute noch ein Familienunternehmen mit einem klaren Bekenntnis zu unseren Werten.

Verlässlich sein in einer Welt, die immer unberechenbarer wird

Nachhaltig denken und bauen, damit auch die Generationen nach uns ein gutes Leben haben

Handschlagqualität beweisen und Fairness leben, damit die Bilanz für alle Beteiligten positiv ausfällt

Intelligent und vorausschauend planen und bauen, damit Ihr Heim auch in vielen Jahren noch zeitgemäß ist

Seit Beginn haben wir mehr als 3000 Projekte verwirklicht – jedes davon exakt nach Kundenwunsch geplant und ausgestattet. „Unsere Planungsgrundlage ist ein leeres Blatt Papier. Von dieser Grundlage aus entwickeln wir genau das Haus, das der Kunde möchte“, bringt es Helmut Möseneder auf den Punkt, „und das mit einem detaillierten Angebot zu einem Fixpreis, mit dem Sie rechnen können.“ Zählen können Sie auch auf Ihren Projektleiter, der Ihnen während der ganzen Bauphase bis zur Schlüsselübergabe als persönlicher Ansprechpartner zur Seite steht.

Hohe Qualität und Energieeffizienz.

GENBÖCK HAUS Wohnkonzept BE FREE in der Blauen Lagune in Wien-Vösendorf

Das sind die fundamentalen Werte, denen wir uns als Familienunternehmen seit jeher verpflichtet fühlen und die sich in jedem GENBÖCK HAUS widerspiegeln: Die hohe Qualität steht bei uns an erster Stelle. Wer ein GENBÖCK HAUS bezieht, kann sich sicher sein, dass sein Heim auch nach Jahrzehnten noch seinen Wert hält. Dazu trägt in einem hohen Maß auch die ausgezeichnete Energieeffizienz bei, denn in puncto Energiespartechnik nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein: Im Jahr 2000 baute GENBÖCK HAUS das erste Passiv-Fertighaus Österreichs, im Jahr 2007 wurde das erste Null-Energie-Haus errichtet. Unabhängige Klimaschutzauszeichnungen, darunter der „Energy-Globe“ und das „Energie-Genie“ bestätigen den eingeschlagenen Weg. Die neueste Innovation ist das revolutionäre und nachhaltige Wandsystem climateSkin, das – diffusionsoffen aufgebaut - wie ein klimaregulierendes Schutzschild wirkt und für besondere Behaglichkeit sorgt.

Holz, der Klimaschutz-Baustoff.

Der Klimawandel schreitet mehr und mehr voran – die Energiewende wird zur existenziellen Herausforderung für uns alle. Dabei ist der Bereich Wohnen einer der größten Energieverbraucher.

Diese Energiewende kann daher nur gelingen, wenn in Zukunft nur mehr Niedrigstenergie- und Plusenergiehäuser in Verbindung mit hocheffizienten, erneuerbaren Energieträgern – so wie bei GENBÖCK HAUS – gebaut werden. Klimaschutz beginnt beim Hausbau bereits mit der Auswahl des richtigen Baustoffes. Holz ist ein natürlicher, nachwachsender Rohstoff, speichert lebenslänglich rund eine Tonne CO2 pro Quadratmeter Holz und trägt nachweislich zum wichtigen Klimaschutz bei. Durch die nachwachsenden Bäume in den heimischen Wäldern wird der Umwelt zusätzlich CO2 entzogen und Schadstoffe werden reduziert.

Der Wohlfühlfaktor.

GENBÖCK HAUS Wohnkonzept microHOME - mobiles Wohnen, Musterhauspark Haid

Die familiäre Beratung und Abwicklung während der Bauphase, natürliches Holz und ausgesuchte Materialien sowie eine optimal abgestimmte Haustechnik bewirken einen besonderen Wohlfühlfaktor, der immer wieder von begeisterten Kunden bestätigt wird. Holz ist gesund, riecht gut, fühlt sich gut an und reguliert das Raumklima auf natürliche Weise.

GENBÖCK HAUS interpretiert diesen wunderbaren Baustoff Holz völlig neu. Erleben Sie diesen Wohlfühlfaktor mit allen Sinnen und besuchen Sie eines unserer Musterhäuser. Sie finden unsere Wohnkonzepte in den Musterhausparks Haid und Eugendorf, in der Blauen Lagune Wien sowie am Firmenstandort in Haag am Hausruck.

Gscheit bauen – besser wohnen.

Für GENBÖCK HAUS heißt „gscheit bauen“, Ihren individuellen Haustraum Wirklichkeit werden zu lassen und ein einzigartiges, energiesparendes und wertbeständiges Zuhause zu schaffen. Erfüllen Sie sich Ihren Wunsch und erwachen Sie jeden Tag in Ihrem ganz persönlichen Zuhause.