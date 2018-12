Eine große Hürde stellt das Weihnachtsfest dar: Weil der Christbaum so schön glitzert, mögen ihn auch Katzen. Immer wieder müssen Tierbesitzer an den Weihnachtsfeiertagen die Tierklinik besuchen, weil Katzen Lametta oder anderen Christbaumschmuck gefressen haben und dadurch an einem lebensbedrohlichen Darmverschluss leiden. In diesem Fall muss unbedingt rasch operiert werden. Katzen nutzen den Weihnachtsbaum auch gerne als Kratzbaum oder klettern sogar an ihm hoch. Es passiert leider noch immer nicht so selten, dass beim Verwenden von echten Kerzen der Baum oder das Katzenfell Feuer fängt und das Tier mit Brandwunden vorgestellt wird. Es ist daher sicherer, kein Lametta zu verwenden und den Baum lieber mit Lichterketten als mit Wachskerzen zu beleuchten. Achtung! Sehr gefährlich für Hunde kann Schokolade sein. Bereits kleine Mengen, die ein Hund frisst, können lebensbedrohliche Vergiftungserscheinungen auslösen.

Wenn das Weihnachtsfest gefahrlos überstanden ist, liegt noch die letzte große Hürde des Winters vor den Tierbesitzern: der Silvesterabend. Viele Haustiere fürchten sich vor den Silvesterkrachern. Dieses Problem betrifft vielleicht nicht so sehr Katzen, die sich meist nur zurückziehen und sich sicherer fühlen, wenn sie im Haus bleiben dürfen. Aber Hunde leiden oft sehr unter den lauten Schüssen. Wenn man dem Lärm nicht ganz entkommen kann, sind oft homöopathische oder sanft wirksame Medikamente ausreichend, um die Angst zu nehmen. Man sollte aber bei bestimmten Medikamenten bereits einige Tage vorher schon mit der Eingabe beginnen, deshalb empfehlen wir Tierbesitzern mit ängstlichen Tieren, sich schon Anfang Dezember vom Tierarzt beraten zu lassen, welche Maßnahmen am geeignetsten sind.