Die Erweiterung des Schauraums auf ca. 1.000m² bietet den Markenwelten genügend Atmosphäre, um unsere Kundinnen und Kunden auf eine spannende Reise einladen zu können.

Für die Marke Ford entsteht ein offizieller „Ford Store“, in welchem nun neben der gewohnten, erfolgreichen Produktpalette von Ford auch die Neuheiten wie Ford Edge, die exklusive Modelllinie „Vignale“ und last but not least die Legende Ford Mustang angeboten werden.

Speziell den Italo-Marken von FCA wird viel Platz eingeräumt. Dort können unsere Kundinnen und Kunden das „Dolce Vita“ mit den Fiat Modellen erleben. Und wir freuen uns, Ihnen schon heute mitteilen zu können, dass es den Fiat 500 auch diesen Sommer wieder ab € 13.990,- in einer Sonderedition geben wird.

Oder lassen Sie sich von der „La meccanica delle emozioni“ – der Leidenschaft der Alfa Romeo Modelle – verzaubern. Hier können Sie einen Hauch Motorsport schon ab €28.500,- erleben.

Natürlich können sich besonders Mutige auch auf das Spiel mit dem Scorpion einlassen – die Faszination der Abarth Modelle wird sie ergreifen.

zVg MVC

Neu am Standort in Brunn ist die Marke JEEP – erfahren Sie diese einzigartige DNA. Entdecken Sie Ihre wilde Seite in einem der vielfältigen JEEP Modelle, vom City-SUV bis hin zum legendären JEEP Wrangler. Den neuen JEEP Renegade gibt es jetzt schon ab € 17.000,-.

Auch den Gewerbekunden wird der Umbau gut tun: Ausstellungsflächen für Nutzfahrzeuge der Marken Ford & Fiat Professional und adäquate NFZ-Arbeitsplätze werden errichtet.

Weiters wird die gesamte Technologie auf den neuesten Stand gebracht, um auch für die next Generation „Elektromobilität“ gerüstet zu sein.

Für einen ungestörten Betrieb während der Umbauphase sorgt unsere top motivierte Mannschaft, die sich mit Freude & Leidenschaft um Sie und Ihr Fahrzeug, beziehungsweise ihre Mobilität, kümmert.

zVg MVC

Da wir für den Umbau jede Menge Fläche benötigen, gibt es zurzeit einen Baustellen-Abverkauf mit bis zu 30% Rabatt auf Neu- & Vorführfahrzeuge – kommen Sie gleich zu einer Probefahrt bei uns vorbei und überzeugen Sie sich von den Baufortschritten.

www.mvcmotors.at