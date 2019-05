Mehr als 4.000 Kurse bietet das WIFI NÖ jedes Jahr, und unterstreicht auch heuer wieder eine Position als Marktführer der beruflichen Erwachsenenbildung. Mit einer Steigerung von 20 % gegenüber dem Vorjahr ist die Innovationsrate auf höchstem Niveau. „Wir legen großen Wert darauf am Puls der Zeit zu sein und für die Trends von morgen schon heute entsprechende Weiterbildungsangebote zu schaffen“, betont WIFI-Institutsleiter Andreas Hartl.

Fachkräfte-Entwicklung wird weiter vorangetrieben

Die Qualifizierung von Fachkräften in Zeiten der Digitalisierung spielt nach wie vor eine große Rolle. Das WIFI bietet daher auch heuer wieder eine breite an Palette an Kursen, angefangen von „Basic Skills“ wie z.B. der digitalen Buchhaltung und Homepage-Erstellung bis hin zu High-End Technologien wie z.B. Predictive Maintenance und Roboterprogrammierung. Durch diese neuen Paradigmen ändert sich auch der Führungsstil in Unternehmen: „Agiles Projektmanagement“ und „Design Thinking“ lauten hier die Schlagworte der Stunde, die ebenfalls im neuen Kursprogramm zu finden sind. Aber auch das Handwerk kommt nicht zu kurz: „Trotz des Trends zur Digitalisierung bemerken wir auch eine gewisse ,Rennaissance‘ des Handwerks. Deshalb haben wir heuer erstmals Kurse für das Schmieden von Werkzeug, Pfannen und Schmuckgegenständen im Programm“, berichtet WIFI-Institutsleiter Andreas Hartl.

Fokus auf branchenbezogene Weiterbildung

Besonders hoch ist die Anzahl an neuen Bildungsangeboten heuer bei der branchenbezogenen Aus- und Weiterbildung. Die Liste der neuen Kurse liest sich dabei genauso bunt und vielfältig wie die niederösterreichische Wirtschaft selbst - angefangen von der „Gartenakademie“ über den „3D-Druck für Goldschmiede“ bis hin zu „Tierhaltung und Tierschutz“. Auch im Gesundheitsbereich wurden zahlreiche Trends für das neue Kursprogramm aufgegriffen, so z.B. „Kräuterpädagogik“, „TCM Behandlungen“ und „Microblading“.

Schwerpunkt Künstliche Intelligenz

Einen weiteren Schwerpunkt legen die WKNÖ gemeinsam mit dem WIFI heuer auf das Thema Künstliche Intelligenz. Startschuss bildet der „Denk digital! Kongress“ mit Fokus auf Künstliche Intelligenz am 13.6.2019. Mit der KI-Akademie folgt noch in diesem Kursjahr auch ein entsprechendes modulares Weiterbildungsprogramm.

Ab sofort online

Sämtliche Kurse sind online auf www.noe.wifi.at verfügbar und buchbar. Das Kursbuch kann auch kostenlos bestellt werden, entweder online über die Website oder im WIFI-Kundenservice, Tel. 02742 890-2000.

Kurs-Tipps:

Instandhaltung 4.0 – Von Preventive zu Predictive Maintenance

Ab 7.10.2019, WIFI St. Pölten

Roboterprogrammierung – Basiswissen

Ab 16.9.2019, WIFI St. Pölten

Akademischer Lehrgang Design Thinking 2.0

Ab 30.9.2019, WIFI St. Pölten

Hammer schmieden

Ab 11.10.2019, WIFI St. Pölten

Denk digital! Kongress

13.6.2019, WIFI St. Pölten