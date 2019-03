Den MVC Standort in Simmering gibt es bereits seit 40 Jahren. Seitdem kann man sich in Reparatur- und Service-Belangen betreffend alle Marken auf MVC Wien-Simmering verlassen, wobei sich Smart-Repair und Scheibentausch großer Beliebtheit erfreuen. Betreffend Neufahrzeuge war die Marke Ford immer das Flaggschiff von MVC Motors. Das Schiff wird nun vergrößert und bewusst hat man sich hier für die Nissan entschieden.

Die Marke Nissan ist Vorreiter beim Thema E-Mobilität.

Von Elektroautos für die Familie bis zu Elektro-Nutzfahrzeugen wird hier alles geboten. Wer zukünftig einen zu 100 Prozent elektrisch angetriebenen e-NV200 durch Wien fahren sieht, könnte damit auch einem prominenten Fahrer begegnen. Volker Piesczek, der beliebte Moderator beim Fernsehsender Puls 4, ist ab sofort Markenbotschafter von Nissan Österreich zum Thema Elektromobilität – und der e-NV200 ist sein neues Auto für unkomplizierten urbanen Fahrspaß. Das Modell Nissan Leaf ist jedoch der Spitzenreiter der E-Fahrzeugpalette. Immer mehr Kundinnen und Kunden entscheiden sich für den Wechsel zu einer innovativen und emissionsfreien Technologie – und für das meistverkaufte Elektroauto der Welt. Überzeugen Sie sich am besten selbst von dem elektrischen Fahrgenuss und sichern Sie sich gleich eine Probefahrt unter mvcmotors.at.

Die Markenleitung von Nissan hat der langjährige Experte Herr Thomas Zinsmeister übernommen. Handschlagqualität und gute Beratung sind sein Markenzeichen. „Kundenzufriedenheit steht bei mir an erster Stelle“, so Zinsmeister. Er und sein Team haben für Fragen und Wünsche immer ein offenes Ohr.

zVg MVC

MVC Wien-Simmering bietet der Jahreszeit angepasst auch sensationelle Frühjahrsaktionen mit Nissan Tageszulassungen an. Diese Gelegenheit sollte man sich nicht entgehen lassen, denn das Angebot ist begrenzt. So kann zum Beispiel ein Nissan Qashqai statt ursprünglich € 27.645,80 nur € 21.490,- kosten. Oder auch ein Nissan X-Trail kann mit tollen Sonderausstattungen mit Kosten von nur € 32.770,- punkten. Am besten Sie werfen selbst einen Blick auf das reichhaltige Angebot. Denn wie wir alle wissen – im Frühling schlagen die Herzen höher. Vielleicht beginnt auch Ihres für eines dieser attraktiven Modelle zu schlagen.

zVg MVC

www.mvcmotors.at