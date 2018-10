„Das hat mich jetzt geärgert“, „Das ist so gemein“, „Ich brauch ein Gläschen/eine Zigarette zur Beruhigung“. Viele von uns kennen solche Gedanken. Doch wir haben es selbst in der Hand, unsere Gefühle zu regulieren und in eine positivere Richtung zu steuern.

Im Vortrag der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) werden die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen beleuchtet und Methoden vorgestellt, wie man eigene Gefühle besser wahrnehmen und die Empathie steigern kann. Außerdem lernen die Teilnehmer/innen, wie man negative Gefühlsregulatoren wie Alkohol, Rauchen oder ungesundes Essen durch gesündere Methoden ersetzen kann.

NÖGKK-Vortrag „Gefühlsregulation – ich entscheide, wer mich kränkt“

Wann: 20. November 2018, 18:30 Uhr

Wo: Saal der Arbeiterkammer Melk, Hummelstraße 1, 3390 Melk

Eintritt frei! Hier anmelden

Anmeldung auch unter 050 899-1254 oder unter poechlarn@noegkk.at möglich.