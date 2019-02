„Gesundheit ist wie Salz: Man merkt nur, wenn es fehlt“, besagt ein italienisches Sprichwort. Besonders Frauen gehen oftmals an ihre körperlichen und seelischen Grenzen. Denn Familie und Haushalt, Job und Freizeit – diese Mehrfachbelastungen fordern irgendwann ihren Tribut. Wie wär´s mit einem Tag Auszeit: Der 14. NÖ Frauengesundheitstag der NÖ Gebietskrankenkasse am 9. März in Ybbs bietet einen tollen Mix aus Gesundheit, Fitness und Lifestyle.

Modenschauen, Make-up und Hairstyling, Stil- und Farbberatungen sowie Fotoshootings warten auf die Besucherinnen. In einer Gesundheitsstraße wird man von Kopf bis Fuß durchgecheckt. Dazu zählen etwa eine Blutabnahme, ein Hör- und Sehtest sowie eine Carotis-, Lungen- und Venenfunktionsmessung. Außerdem gibt es maßgeschneiderte Ernährungsberatungen sowie psychologische Tests und Unterstützung. Cranio-Sacrale-Osteopathie, Qigong, Shiatsu und Yoga sorgen für maximales Wohlbefinden. Weiters werden eine 3D-Formetric-Messung (Terminvergabe vor Ort), Workshops und Vorträge zu frauenspezifischen Themen geboten. Abgerundet wird der Gesundheitstag durch ein Bühnenprogramm mit Schaukochen, Musik- und Tanzvorführungen. Alle Infos gibt es im Internet unter www.noegkk.at/gesundbleiben.

14. NÖ Frauengesundheitstag

in Kooperation mit den NÖ Krankenversicherungsträgern und Partnern

Wann: 9. März 2019, 09:00 – 17:00 Uhr

Wo: Stadthalle Ybbs, 3370 Ybbs, Kaiser-Josef-Platz 2

Der Eintritt ist frei. Männer sind ebenfalls herzlich willkommen.

Vorträge und Workshops

09:30 Uhr: Workshop „Mit Yoga in den Tag starten“

Doris Greil, zert. Yogalehrerin

10:00 Uhr: Vortrag „Selbst ist die Frau – Werkzeuge zur Seelenstärkung“

Mag. Natalia Ölsböck, Dipl. Psychologin und Kommunikationstrainerin

11:00 Uhr: Vortrag „Beckenboden – Ein starkes Stück Frau“

Barbara Lang, dipl. Hebamme und Tanzpädagogin

12:30 Uhr: Workshop „Yoga zum Kennenlernen“

Doris Greil, zert. Yogalehrerin

13:00 Uhr: Workshop „Power sucht Frau – Entdecke deine weibliche Kraft mit Qigong“

Irmgard Stögmüller, Dipl. Vitaltrainerin, Qigong-Praktikerin

13:30 Uhr: Vortrag „Wechselhafte Zeiten – Tanz der Hormone“

Dr. Carina Maurer, Gynäkologin, LK Melk

14:30 Uhr: Vortrag „Gefährliches Schnarchen“

Josef Hoza, Obmann der Schlafapnoe Selbsthilfegruppe

15:30 Uhr: Vortrag „Frauenpower mit Kräutern und Gewürzen“

Gerda Holzmann, Kräuter- und Sensorikexpertin Sonnentor