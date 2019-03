Gesundheit ist wie Salz: Man merkt nur, wenn es fehlt“, besagt ein italienisches Sprichwort. Besonders Frauen gehen oftmals an ihre körperlichen und seelischen Grenzen. Denn Familie und Haushalt, Job und Freizeit – diese Mehrfachbelastungen fordern irgendwann ihren Tribut. Wie wär´s mit einem Tag Auszeit: Der Frauengesundheitstag der NÖ Gebietskrankenkasse am 23. März in Klosterneuburg bietet einen tollen Mix aus Gesundheit, Fitness und Entspannung.

In einer Gesundheitsstraße wird man von Kopf bis Fuß durchgecheckt. Dazu zählen etwa eine Blutabnahme, ein Hör- und Sehtest sowie eine Lungen- und Venenfunktionsmessung. Außerdem gibt es maßgeschneiderte Ernährungsberatungen sowie psychologische Tests und Unterstützung. Außerdem werden Workshops und Vorträge zu frauenspezifischen Themen geboten. Fitness-Checks, Shiatsu und Bewegungsangebote stehen ebenfalls am Programm. Alle Infos gibt es im Internet unter www.noegkk.at/gesundbleiben.

NÖGKK-Frauengesundheitstag

Wann: 23. März 2019, 09:00 – 17:00 Uhr

Wo: Babenbergerhalle Klosterneuburg, 3400 Klosterneuburg, Rathausplatz 25

Der Eintritt ist frei.

Männer sind ebenfalls herzlich willkommen.

Vorträge und Workshops

10:00 Uhr: Vortrag „früh erkennen – Österreichisches Brustkrebs-Früherkennungs-programm“

Dr. Vasilis Evdokimidis, Facharzt für Radiologie

11:00 Uhr: Workshop „Stabile Beweglichkeit - Rückenfit“

Mag Barbara Oesen-Blaim, Sportwissenschaftlerin, IMSB

13:00 Uhr: Vortrag „Burnout und Depression in der weiblichen Lebenswelt“

Dr. Karin Rossi, Arbeitspsychologin

14:00 Uhr: Workshop „Lachyoga“

Ursula Buchhaus, zertifizierte Lachyoga-Trainerin

15:00 Uhr: Vortrag „Gemeinsamer Weg zum guten Geburtserlebnis – persönliche Begleitung einer Hebamme für Stärke und Sicherheit“

Ewa Geier, Hebamme