ÖGK lädt zum NÖ Frauengesundheitstag nach Zwettl .

„Gesundheit ist wie Salz: Man merkt nur, wenn es fehlt“, besagt ein italienisches Sprichwort. Besonders Frauen gehen oftmals an ihre Grenzen: Familie und Haushalt, Job und Freizeit – diese Mehrfachbelastungen fordern rgendwann ihren Tribut. Wie wär´s mit einem Tag Auszeit: Der NÖ Frauengesundheitstag der Österreichischen Gesundheitskasse am 7. März in Zwettl bietet einen tollen Mix aus Gesundheit, Fitness und Lifestyle.