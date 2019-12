Das deutsche Unternehmen hat bereits 20 Standorte in ganz Österreich und ist ab sofort nicht nur in Tresdorf, sondern auch in der Wiener Straße 30 in Stockerau zu finden. Kunden können zu fairen Preisen Qualitätstreibstoff tanken, in der Waschanlage ihr Auto reinigen und sich im bekannten Grosch Café stärken.

Neben einem neuen Shop mit hervorragender Produktauswahl ist OIL! für eine Vielzahl an Aktionen, sowie deren Premiumdiesel bekannt. Vor allem in der nun anhaltenden kalten Jahreszeit bietet dieser qualitativ hochwertigere Treibstoff seine Vorteile. Dieser reduziert den Kraftstoffverbrauch, ermöglicht einen ruhigeren Motorlauf, der sich auch bei extremen Kältetemperaturen leichter starten lässt.

OIL! – Aktionen

Privatkunden erhalten pro 500 getankten Liter eine Gratiswäsche im Wert von € 8,60. Dies entspricht somit einem Treuebonus von 1,7ct / Liter.

Als gewerblicher Kunde profitieren Sie von einer Flottenkarte, welche Sie im Internet www.oil-tankstellen.at beantragen oder direkt vor Ort abholen können. Thomas Rumpold nimmt sich gerne Zeit für Sie und klärt Sie über diverse Rabattmöglichkeiten auf.

Überzeugen Sie sich von den tollen OIL! Angeboten zu vernünftigen Preisen!