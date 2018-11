Niederösterreich / WimbergerHaus ist ein marktführendes Unternehmen im Bereich Einfamilienhausbau. Das Unternehmen begleitet Baufamilien seit mehr als 35 Jahren je nach Bedarf von der Grundstückssuche über die Planung und Finazierung bis hin zur Ausführung des Baufvorhabens und steht auch nach der Schlüsselübergabe als verlässlicher Partner zur Verfügung.

Für die Filiale Traismauer wird ein Standortleiter gesucht! | ZVG WimbergerHaus

Mit Bestem Wissen für die Baufamilien da

Mit einen Bonitätsindex von 160 ist das Einfamilienunternhemen im Branchenvergleich mit an der Spitze. Dieser bewertet die Zahlungsfähigkeit und macht WimberHaus somit zu einem sicheren und stabilen Partner für Mitarbeiter und Baufamilien.

2013 wurder Standort in Traismauer eröffnet. Von hiert aus werden die Kunden in Niederösterreich vor allem aus Niederösterreich Mitte beraten und betreut.

Knapp 50 der über 300 Mitarbeiter sind für den Standort Traismauer tätig. Aufgrund einer dezenttralisieten Neustrukturierung des Unternehmens wird für die Führung des Teams vor Ort ein Standortleiter gesucht. Der Standortleiter ist verantwortlich für die wirtschafltiche Entwicklung des Standortes, begonnen von Beratung unf Verkauf über Kalkulationund Planung bis zur Ausführung. Die Führung des erfolgreichen Teams vor Ort, die Umsetzung der Unternehmensstratgie und die Repräsentation des Unternehmens nach außen zählen zu den Hauptaufgaben dieser Position. Der Fokus liegt dabei ganz auf den Kernkompetnenzen des Unternehmens, denn viele weitere Bereiche wie Buchhaltung und Lohnverrechnung, Marketin, IT etc. werden von der Zentral ausgeführt. Besonders wichtig für diese Position ist Erfahrung in der Baubranche und in der Mitarbieterführung.

WimbergerHaus bietet einen Arbeitsplatz in der Region in einem familiären Betriebsklima.

Die Wimberger Gruppe bietet viele weitere, umfassende Vorteile, wie Weiterbildungsmöglichkeiten in der eigenen Mitarbeiter- und Lehrlingsakademie und Aufstiegschancen in allen Unternehmen der Gruppe.

WimbergerHaus

Herzogenburger Straße 40

3133 Traismauer

Tel. 02783/87540

E-Mail: office.traismauer@wimbergerhaus.at

www.wimbergerhaus.at