2017 war für den Flughafen Wien ein sehr erfolgreiches Jahr. Mit 24,4 Millionen Reisenden wurde ein neuer Passagierrekord erreicht und auch 2018 startet der Airport sehr erfolgreich: So bietet der Sommerflugplan zahlreiche neue Destinationen, mehr Frequenzen und neue Fluglinien.

Neue Langstreckenverbindungen von Austrian Airlines

Flughafen Wien AG

Flugreisende und Urlauber erwartet damit ab dem Sommer 2018 eine Vielzahl an neuen Angeboten, um vom Flughafen Wien in den Sommerurlaub zu starten. Austrian Airlines fliegt 2018 neu nach Kapstadt (ZAF) und Tokio (JPN) und erhöht zahlreiche Verbindungen auf der Kurz- und Mittelstrecke.

Wizz Air neu ab Wien

Die ungarische Low-Cost Airline Wizz Air nimmt im Laufe des Jahres 2018 am Flughafen Wien insgesamt 22 Destinationen in 22 Länder in Betrieb und stationiert drei Flugzeuge fix am Airport.

Wizz Air bietet Flüge nach Danzig (PL), Tuzla (BA), Varna (BG), Cluj (RO), Bari (IT), Malta (MT), Rom (IT), Tel-Aviv (IL), Valencia (ES), Bergen (NO), Billund (DK), Dortmund (DE), Kutaisi (GE), Larnaca (CY), Nis (RS), Ohrid (MK), Teneriffa (ES), Kharkiv (UA), Thessaloniki (GR), Malaga (ES), Kiev (UK) und Eindhoven (NL).

Laudamotion startet durch

Die österreichische Fluglinie Laudamotion hat mit Juni 2018 ihren Flugbetrieb aufgenommen. Bedient werden Strecken in beliebte Urlaubsdestinationen am Mittelmeer. Von Wien aus fliegt Laudamotion nach Brindisi (IT), Chania (GR), Ibiza (ES), Kalamata (GR), Malaga (ES), Palma de Mallorca (ES), Paphos (CY), Pisa (IT) und Santorin (GR).

Flughafen Wien AG/Roman Boensch

Eurowings stockt weiter auf

Ebenfalls neu starten Hainan Airlines, FlyNas und Saudia. Eurowings, easyJet, Air Malta, Volotea, EVA Air, Vueling, Norwegian, Aegean, Aer Lingus, Sun Express, Nordica und Stobart Air/Flybe stocken bestehende Frequenzen auf oder starten zu neuen Destinationen ab Wien.

Alle Streckennews finden sich auf:

www.viennaairport.com