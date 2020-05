Die Kaufleute freuen sich sehr darauf, wieder für die Kundschaft da sein zu können. Also lieber regional einkaufen und somit die Menschen im Umkreis unterstützen. Die derzeitigen Gesundheitsmaßnahmen wie zB. Abstand halten oder Mund-Nasen-Schutzmasken tragen, sollen auch weiterhin eingehalten werden. Somit kann einem entspannten Einkauf nichts im Wege stehen.

Der nächste Bauernmarkt im Center findet übrigens am 6. Juni von 8.00 bis 12.00 Uhr statt, hier findet man viele tolle regionale Schmankerl; Kulinarik-Fans kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten.

zVg

Das Einkaufszentrum Schwechat bietet als Nahversorger alles was man für den täglichen Bedarf benötigt. Ganzjährig können Besucher hier einen Mix aus Schuhen, Kosmetik, Mode, Lebensmitteln und vieles mehr was das Herz begehrt erwarten. Um den Einkauf im Zentrum so bequem wie möglich zu gestalten, stehen auf insgesamt fünf Parkebenen kostenlose Parkplätze mit etwa 200 Stellplätzen direkt beim Einkaufszentrum zur Verfügung (Achtung: Gratis Parkschein muss beim Automaten geholt werden).

