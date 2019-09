Dass die Lehre in Österreich einen wichtigen Stellenwert hat, beweist schon die Tatsache, dass rund 40 % der Jugendlichen in Österreich nach Beendigung der Pflichtschule einen Lehrberuf erlernen. Und das mit guten Zukunftsperspektiven. Denn die Zeiten, in denen ein Uni-Studium jedenfalls bessere Karrierechancen als eine Lehre geboten hat, sind längst vorbei. Nicht nur die Zahl der Lehranfänger steigt, auch die Zahl der Lehrbetriebe nimmt wieder zu. Lehrlinge, die ihre Ausbildung noch weiter vertiefen möchte, sind beim WIFI Niederösterreich richtig: Ein umfangreiches Kurs- und Seminarangebot bereitet Lehrlinge optimal auf ihre berufliche Laufbahn vor – angefangen von der Lehrlingsakademie über Vorbereitungskurse auf die Lehrabschlussprüfung bis hin zur Lehre mit Matura.

WIFI-Lehrlingsakademie

Mit der Lehrlingsakademie hat das WIFI ein Programm geschaffen, das speziell auf die wirtschaftlichen, sozialen sowie digitalen Kompetenzen, aber natürlich auch auf fachliche Qualifikationen abzielt. Die Kurse richten sich speziell an Lehrlinge und decken zahlreiche Themen von „Telefontraining“ über „Gesprächsgestaltung“ bis hin zu „Social Media“ sowie „Team- und Konfliktarbeit“ ab. Werden innerhalb von 3 Jahren 5 Weiterbildungsveranstaltungen besucht, so erhält der Lehrling das „WIFI-Lehrlingsdiplom“. Großer Vorteil: die Kurskosten werden über „Lehre.Fördern“ mit bis zu 75 Prozent gefördert. Infos dazu auf www.noe.wifi.at/lehrlingsakademie

Lehre mit Matura

Ein weiteres Angebot das derzeit einen regen Zulauf erfährt, ist das Modell „Lehre mit Matura“, welches es Lehrlingen ermöglicht, bereits während der Lehrzeit die Berufsreifeprüfung zu absolvieren – und das de facto kostenlos. Mit der Berufsreifeprüfung steht auch der uneingeschränkte Zugang zu Fachhochschulen und Universitäten offen – die Entscheidung, eine Lehre zu absolvieren, ist damit keine Einbahnstraße mehr.

Auch immer mehr Unternehmen erkennen die Möglichkeit, ihren Lehrlingen eine fundierte Allgemeinbildung zusätzlich zu ihrer Fachausbildung zu ermöglichen – das WIFI unterstützt die Betriebe mithilfe eines eigenen Firmenmodells. Namhafte Betriebe wie z.B. OMV, Siemens und Umdasch ermöglichen ihren Lehrlingen so die Absolvierung der Matura. Näheres zur Lehre mit Matura auf www.noe.wifi.at/lehremitmatura

Nachhilfe und Coaching

Der Verlauf einer Lehre ist für Lehrlinge als auch für Lehrbetriebe stets eine besondere Aufgabe. Dass es dabei manchmal zu Herausforderungen kommen kann, liegt auf der Hand. Genau hier setzt das Lehrlings- und Lehrbetriebscoaching „Lehre statt Leere“ an. Lehrlingscoaches unterstützen Lehrlinge, damit dieser ihre Ausbildung erfolgreich abschließen. Manche Probleme kann man selbst lösen, manchmal braucht es Hilfe von außen. Ob in der Lehre, in der Familie, im persönlichen Umfeld oder in der Schule. Das Coaching, als unterstützendes Element, kann dabei sowohl vom Lehrling als auch vom Lehrbetrieb kostenfrei und anonym angefordert werden. Infos dazu auf www.lehre-statt-leere.at

Lehrlinge die Unterstützung benötigen, um die Berufsschule positiv abzuschließen, können außerdem kostenlose Nachhilfe beim WIFI-Berufsinformationszentrum anfordern.

